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Військова допомога Україні від ЄС сягнула 25 млрд євро — Боррель
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Військова допомога Україні від ЄС сягнула 25 млрд євро — Боррель

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Військова допомога Україні від ЄС сягнула 25 млрд євро — Боррель
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Києві 1 жовтня 2023 року, фото: Суспільне

Військова підтримка Україні від Європейського Союзу сягнула 25 мільярдів євро, а уся разом — військова, цивільна, гуманітарна — 85 мільярдів євро.

Про це під час пресконференції у Києві, відповідаючи на питання Суспільного, сказав високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми знаємо, як це важливо. І я запевнив міністра (Умєрова — ред.), що ми працюємо заради миру, але водночас, ми продовжимо підтримку", — сказав Боррель.

Також глава європейської дипломатії прокоментував свою зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. За словами Борреля, він зокрема привітав Умєрова з призначенням на посаду. Крім того, політики обмінятися інформацією, обговорили ситуацію на полі бою — з військової точки зору щодо підтримки ЄС української армії.

"Це була зустріч задля того, щоб визначити пріоритети з міністром оборони, сказати йому, показати йому, що ми робимо, що ми могли б робити більше. А також, щоб зрозуміти причину, чому в деяких випадках наша підтримка не сприймається настільки важливою, якою вона є", — додав Жозеп Боррель.

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