Боррель у Києві вшанував українських захисників

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель взяв участь у заходах із вшанування захисників України у Києві.

Про це Боррель повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер).

"Маю честь бути в Києві, щоб взяти участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром Дмитром Кулебою у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності", — написав Боррель.

За словами Борреля, сьогоднішній День захисника України є свідченням "героїчної боротьби українського народу за свою свободу проти варварської агресивної війни Росії".

"Хвилиною мовчання о 9 ранку ми вшановуємо пам'ять тих, хто заплатив найвищу ціну за захист своєї країни та нашої спільної свободи", — додав дипломат.

Напередодні стало відомо, що до Одеси з неоголошеним візитом прибув Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.