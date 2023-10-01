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Боррель у Києві вшанував українських захисників
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Боррель у Києві вшанував українських захисників

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Боррель у Києві вшанував українських захисників
Жозеп Боррель і Володимир Зеленський у Києві 1 жовтня 2023 року. Фото: Х Борреля

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель взяв участь у заходах із вшанування захисників України у Києві.

Про це Боррель повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер).

"Маю честь бути в Києві, щоб взяти участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром Дмитром Кулебою у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності", — написав Боррель.

За словами Борреля, сьогоднішній День захисника України є свідченням "героїчної боротьби українського народу за свою свободу проти варварської агресивної війни Росії".

"Хвилиною мовчання о 9 ранку ми вшановуємо пам'ять тих, хто заплатив найвищу ціну за захист своєї країни та нашої спільної свободи", — додав дипломат.

Напередодні стало відомо, що до Одеси з неоголошеним візитом прибув Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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