До кінця жовтня частково обмежать рух транспорту естакадами Дніпровського узвозу

Від 2 до 30 жовтня частково обмежать рух транспорту естакадами на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе Печерського району Києва.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

Зазначається, що обмеження руху пов'язане з ремонтом дорожнього огородження. Дорожники рекомендують враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема ремонтних робіт естакадами Дніпровського узвозу. Фото: КМДА

З дев'ятого вересня до першого жовтня дорожники ремонтували з'їзд з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Через це був частково обмежений рух транспорту.

Що відомо про ремонт доріг у Києві

З 30 серпня на вулиці Новій у Солом'янському районі столиці обмежили рух через ремонт дороги.

З 13 червня розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Орієнтовно роботи триватимуть до 30 листопада. Від початку червня там закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. Замість них курсують автобуси.

До кінця року в Києві завершать капітальний ремонт п'яти вулиць та розпочнуть реконструкцію двох розв'язок.

На підходах до Венеціанського мосту в Гідропарку у Києві до 8 жовтня дорожники частково обмежили рух транспорту через ремонт покриття проїжджої частини.