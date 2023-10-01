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У Новгородці на Кіровоградщині відкрили Алею пам’яті загиблих захисників
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У Новгородці на Кіровоградщині відкрили Алею пам’яті загиблих захисників

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У Новгородці на Кіровоградщині відкрили Алею пам’яті загиблих захисників
На стендах розмістили фотографії та інформацію про 58 уродженців громади, які загинули на війні з РФ, починаючи з 2014 року. Фото: Суспільне Кропивницький

У селищі Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області відкрили Алею пам’яті. На стендах розмістили фотографії та інформацію про 58 уродженців громади, які захищали Україну у російсько-українській війні, починаючи з 2014-го і після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Алею розмістили у центрі селища. На відкриття прийшли рідні й друзі загиблих та жителі громади.

Восьмеро з тих, чиї світлини є на Алеї пам’яті, загинули на початку російсько-української війни, решта – після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розповів Суспільному селищний голова Новгородки Олександр Сириця.

"40 захисників поховані на території громади, 18 – уродженці селища й сіл громади. 15 земляків нині вважають безвісти зниклими, п’ятеро перебувають в полоні. Доля їхня невідома. Сподіваємось, що хлопці повернуться живими".

Пам’ять воїнів вшанували хвилиною мовчання, прочитали молитву за загиблими, до світлини кожного бійця поклали лампадки й квіти.

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Відкриття Алеї пам'яті у Новгородці, 1 жовтня 2023 року
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Відкриття Алеї пам'яті у Новгородці, 1 жовтня 2023 року
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Відкриття Алеї пам'яті у Новгородці, 1 жовтня 2023 року
1
Відкриття Алеї пам'яті у Новгородці, 1 жовтня 2023 року
1
Відкриття Алеї пам'яті у Новгородці, 1 жовтня 2023 року
1
Відкриття Алеї пам'яті у Новгородці, 1 жовтня 2023 року

На відкриття Алеї пам’яті прийшли батьки загиблого 2014 року Василя Новака Василь й Галина Новаки. Боєць загинув у віці 29 років у селі Мар’їнка Донецької області. Зі слів матері, через після смерті сина у нього народилась донька.

"Онучка в нас. Василинка. На честь батька дружина назвала. 30 жовтня їй виповниться дев’ять. Вона знає, що він на небесах. Хочемо, щоб люди знали, яким він був, як себе поводив, як спілкувався – це дуже важливо".
Батьки загиблого бійця Василя Новака з Новгородки
Василь й Галина Новаки біля фотографії загиблого на війні сина. Фото: Суспільне Кропивницький

Вшанувати пам’ять 39-річного Віктора Зуділова прийшли його сестра і батьки. Зі слів матері загиблого Ольги Зуділової, син пішов на фронт у червні 2022 року, служив артилеристом. Загинув 19 березня 2023 року під Авдіївкою на Донеччині.

"У нього залишились дружина й двоє діточок – десяти й 12 років. Син для нас все – наше повітря, наша гордість, наше сонце і наш розум. Ми ним пишаємось. Нам дуже важливо, що він віддав життя за українців. За те, щоб їхні родини жили, їхні діти сміялися, жили під мирним небом України. Щоб у всіх українців було мирне щасливе життя. Він за це загинув".
Рідні загиблого на війні Віктора Зуділова
Батьки й сестра загиблого на війні Віктора Зуділова біля фотографії бійця. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами селищного голови, в такому вигляді алея пам’яті стоятиме до завершення війни. Після на цьому місці встановлять пам’ятник.

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