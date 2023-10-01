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Британія не відправлятиме своїх військових в Україну до закінчення війни — Сунак
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Британія не відправлятиме своїх військових в Україну до закінчення війни — Сунак

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Британія не відправлятиме своїх військових в Україну до закінчення війни — Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час пресконференції 20 серпня 2023 року, Лондон, фото: AP

Велика Британія не тренуватиме українських військових на території України до закінчення війни попри попередню заяву британського міністра оборони.

Про це сказав премєр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак виданню Sky News.

Раніше новобраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс сказав, що британські війська вперше будуть розміщені в Україні відповідно до планів, які обговорюються з військовими.

Шеппс заявив, що провів переговори з керівництвом армії, аби надалі перенести офіційну програму навчання під керівництвом Великої Британії до України, а не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО.

Натомість глава британського уряду уточнив, що ці плани є довгостроковими, і найближчим часом британські війська не будуть відправлені в Україну.

"Це щось на довгострокову перспективу, а не тут і зараз — немає британських солдатів, які будуть відправлені воювати в нинішньому конфлікті. Це не те, що відбувається", — сказав Сунак.

Він додав, що деякі повідомлення щодо цього питання були неправдивими.

Що відомо про навчання українських військових у Британії

Понад 20 тисяч новобранців Збройних Сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії з початку 2022 року. Їх навчали основним воєнним навичкам, включно з техніками бою в окопах та місті, лідерським навичкам та медичній підготовці.

На початку 2023 року Велика Британія зобов’язалася навчити 20 тис. українських новобранців — майже удвічі більше ніж торік — за однією з найбільших подібних програм у світі. Окрім бойових навичок, Сполучене Королівство надає широкий спектр програм, які включають медичну підготовку, душпастирську допомогу, духовну підтримку та моральне наставництво.

Операцію Interflex та підготовку морської піхоти разом з Великою Британією підтримують Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.

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