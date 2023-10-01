Британські війська вперше будуть розміщені в Україні – The Telegraph

Британські війська вперше будуть розміщені в Україні відповідно до планів, які обговорюються з військовими.

Про це розповів новобраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс в інтерв’ю The Telegraph.

Він сказав, що провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми навчання під керівництвом Великої Британії до України, а не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО. Шеппс також закликав більше британських оборонних фірм відкривати заводи в Україні.

Після поїздки до Києва минулого тижня новобраний міністр оборони Сполученого Королівства розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про те, як ВМС Британії можуть зіграти роль у захисті комерційних суден від атак Росії в Чорному морі.

Шеппс повідомив, що у рамках очолюваної Британією операції Interflex понад 20 000 новобранців Збройних сил України пройшли навчання у Сполученому Королівстві з початку 2022 року.

Члени НАТО уникали офіційного розгортання військ в Україні через ризик залучення західного персоналу до бою з Росією. Минулого року Росія завдала удару по базі іноземних винищувачів приблизно 30 ракетами.

"Розгортання британських військ в Україні або надання військово-морської підтримки в Чорному морі означало б значну ескалацію участі Великобританії в конфлікті", — зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що до 50 британців були серед західних спецпідрозділів, присутніх в Україні на початку 2023 року – питання, яке уряд ніколи не обговорював це публічно.

Що відомо про навчання українських військових у Британії

Понад 20 тисяч новобранців Збройних Сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії з початку 2022 року. Їх навчали основним воєнним навичкам, включно з техніками бою в окопах та місті, лідерським навичкам та медичній підготовці.

На початку 2023 року Велика Британія зобов’язалася навчити 20 тис. українських новобранців — майже удвічі більше ніж торік — за однією з найбільших подібних програм у світі. Окрім бойових навичок, Сполучене Королівство надає широкий спектр програм, які включають медичну підготовку, душпастирську допомогу, духовну підтримку та моральне наставництво.

Операцію Interflex та підготовку морської піхоти разом з Великою Британією підтримують Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.