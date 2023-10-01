Понад 30 майстрів та майстринь продавали свої вироби в середмісті Івано-Франківська, щоб допомогти Силам оборони України. Благодійний ярмарок організували волонтери "Громадської ініціативи Галичини", щоб закупити засоби тактичної медицини для військових.

Про це Суспільному розповіла голова організації Леся Качурова.

"Одна аптечка закордонних виробників вартує майже 100 доларів. Це — те, що треба завжди. Це — розхідний матеріал, який швидко закінчується, рветься, пошкоджується. За роки роботи в нас вже є багато підрозділів, якими ми опікуємося. І якщо нас просять про допомогу, ми не відмовляємо", — каже Леся Качурова.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Під час ярмарку люди могли придбати прикраси з бісеру, декоративного каміння, міді, глини та шкіри, а також прикраси для волосся, іграшки ручної роботи, декор та текстиль для дому, сумки, екоторбинки, свічки й власноруч зроблене натуральне мило.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Окрім цього, під час заходу продавали домашню випічку та лимонад.

До ярмарку долучився і художник Нікіта Тітов. За донат всі охочі могли придбати листівки з автографом митця та зробити спільне фото.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За внесок для ЗСУ відвідувачам ярмарку також пропонували стати учасниками майстер-класів.

За словами координаторки заходу Катерини Паньків, до творчих майстерень долучалися і дорослі, і діти. Для людей проводили майстер-класи зі зшивання маскувальних сіток та плетіння іграшок гачком, виготовлення браслетів зі стрічок, також навчали, як розписувати шопери, пряники, камінці та пляшки.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У сьогодні є десять майстер-класів — кожен може обрати собі до душі. До творчих занять люди можуть долучатися цілими сім’ями. Все, що потрібно, — оплати фіксовану суму за участь. І всі гроші ми передаємо для того, щоб закупити тактичні медичні засоби для військових", — каже Катерина Паньків.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Ярмарок стартував о 10:00 та триватиме до 21:00. Окрім торгів та майстер-класів, для гостей заходу організатори підготували дві концертні програми.

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