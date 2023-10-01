НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На такмед для ЗСУ. В Івано-Франківську провели благодійний ярмарок на підтримку військових
ВОЛОНТЕРИЗСУБлагодійністьРегіони

На такмед для ЗСУ. В Івано-Франківську провели благодійний ярмарок на підтримку військових

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На такмед для ЗСУ. В Івано-Франківську провели благодійний ярмарок на підтримку військових
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Понад 30 майстрів та майстринь продавали свої вироби в середмісті Івано-Франківська, щоб допомогти Силам оборони України. Благодійний ярмарок організували волонтери "Громадської ініціативи Галичини", щоб закупити засоби тактичної медицини для військових.

Про це Суспільному розповіла голова організації Леся Качурова.

"Одна аптечка закордонних виробників вартує майже 100 доларів. Це — те, що треба завжди. Це — розхідний матеріал, який швидко закінчується, рветься, пошкоджується. За роки роботи в нас вже є багато підрозділів, якими ми опікуємося. І якщо нас просять про допомогу, ми не відмовляємо", — каже Леся Качурова.

Благодійний ярмарок на підтримку військових
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Під час ярмарку люди могли придбати прикраси з бісеру, декоративного каміння, міді, глини та шкіри, а також прикраси для волосся, іграшки ручної роботи, декор та текстиль для дому, сумки, екоторбинки, свічки й власноруч зроблене натуральне мило.

Благодійний ярмарок на підтримку військових
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Окрім цього, під час заходу продавали домашню випічку та лимонад.

До ярмарку долучився і художник Нікіта Тітов. За донат всі охочі могли придбати листівки з автографом митця та зробити спільне фото.

Благодійний ярмарок на підтримку військових
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За внесок для ЗСУ відвідувачам ярмарку також пропонували стати учасниками майстер-класів.

За словами координаторки заходу Катерини Паньків, до творчих майстерень долучалися і дорослі, і діти. Для людей проводили майстер-класи зі зшивання маскувальних сіток та плетіння іграшок гачком, виготовлення браслетів зі стрічок, також навчали, як розписувати шопери, пряники, камінці та пляшки.

Благодійний ярмарок на підтримку військових
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У сьогодні є десять майстер-класів — кожен може обрати собі до душі. До творчих занять люди можуть долучатися цілими сім’ями. Все, що потрібно, — оплати фіксовану суму за участь. І всі гроші ми передаємо для того, щоб закупити тактичні медичні засоби для військових", — каже Катерина Паньків.

Благодійний ярмарок на підтримку військових
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Ярмарок стартував о 10:00 та триватиме до 21:00. Окрім торгів та майстер-класів, для гостей заходу організатори підготували дві концертні програми.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
Відновлення та волонтерство. Тиждень на Миколаївщині у фото
“Реєструють за добу”: правозахисниця з Дніпра розповіла як потрапити до списку волонтерів
“Реєструють за добу”: правозахисниця з Дніпра розповіла як потрапити до списку волонтерів
У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали 100 тисяч гривень на допомогу 30 бригаді
У Звягелі на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Тренінги з медицини й психології, настільні ігри, кінозал. У селі Оникієве на Кіровоградщині відкрили молодіжний простір
Тренінги з медицини й психології, настільні ігри, кінозал. У селі Оникієве на Кіровоградщині відкрили молодіжний простір
На початок