У Львові посмертно нагородили львів'ян, які загинули, захищаючи Україну

У Львові відзнакою "Почесний знак Святого Юрія" посмертно нагородили 25 військових, які захищали Україну з 2014 року. Відзнаки вручили родичам захисників.

Як повідомили у пресслужі Львівскьої міської ради, у великій сесійній залі Львівської міськради розставили прапори усіх структур Збройних Сил України. Також запалили свічку як символ вічної пам’яті про захисників. Присутні виконали Державний гімн.

Відзнакою "Почесний знак святого Юрія" (посмертно) нагородили:

Військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ молодшого сержанта Олександра Біянова . Чоловік виконував бойові завдання на території Луганщини, загинув 7 квітня 2015 року. Відзнаку отримала мама Любов Яківна.

. Чоловік виконував бойові завдання на території Луганщини, загинув 7 квітня 2015 року. Відзнаку отримала мама Любов Яківна. Військовослужбовеця окремого загону спеціального призначення "Азов" Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України старшого лейтенанта медичної служби Олега Кремеза . Загинув 19 серпня 2018 поблизу села Юр'ївка Донецької області. Відзнаку отримав син Тарас.

. Загинув 19 серпня 2018 поблизу села Юр'ївка Донецької області. Відзнаку отримав син Тарас. Військовослужбовця 8-ї окремої автомобільної санітарної роти Медичних Сил ЗСУ сержанта Миколу Рудника . Загинув 4 лютого 2019 року під час евакуації поранених у місті Покровськ Донецької області. Відзнаку отримала донька Олена.

. Загинув 4 лютого 2019 року під час евакуації поранених у місті Покровськ Донецької області. Відзнаку отримала донька Олена. Військовослужбовеця 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ майора Андрія Супрігана . Загинув 13 травня 2020 року поблизу міста Краматорськ Донецької області. Відзнаку отримав батько Валерій Анатолійович.

. Загинув 13 травня 2020 року поблизу міста Краматорськ Донецької області. Відзнаку отримав батько Валерій Анатолійович. Військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ сержант Дмитра Кабакова . Загинув у бою за Київ 25 лютого 2022 року. Відзнаку отримала дружина Ірина.

. Загинув у бою за Київ 25 лютого 2022 року. Відзнаку отримала дружина Ірина. Військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старшого лейтенанта Тараса Дідуха . Загинув 26 лютого 2022 року біля Шилової Балки Херсонської області. Відзнаку отримала мама Марія Степанівна.

. Загинув 26 лютого 2022 року біля Шилової Балки Херсонської області. Відзнаку отримала мама Марія Степанівна. Військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України солдата Богдана Корнеляка . Загинув 28 лютого 2022 року у боях поблизу Миколаєва. Відзнаку отримала мама Галина Богданівна.

. Загинув 28 лютого 2022 року у боях поблизу Миколаєва. Відзнаку отримала мама Галина Богданівна. Військовослужбовця Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного майора Сергія Мельника . Загинув 13 березня 2022 року внаслідок ракетної атаки. Відзнаку отримав син Богдан.

. Загинув 13 березня 2022 року внаслідок ракетної атаки. Відзнаку отримав син Богдан. Військовослужбовця 45-ї окремої артилерійської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних Сил України старшого лейтенанта Ігоря Саркісяна . Загинув 13 березня 2022 року внаслідок ракетної атаки. Відзнаку отримав батько Олександр.

. Загинув 13 березня 2022 року внаслідок ракетної атаки. Відзнаку отримав батько Олександр. Військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ старшого солдатаа Володимира Рурака . Загинув 14 березня 2022 року поблизу села Терни Донецької області. Відзнаку отримала мама Тетяна Миколаївна з донькою Олександрою.

. Загинув 14 березня 2022 року поблизу села Терни Донецької області. Відзнаку отримала мама Тетяна Миколаївна з донькою Олександрою. Військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ сержанта Ростислава Думанського . Загинув 16 березня 2022 року біля міста Попасна Луганської області. Відзнаку отримала мама Ганна Степанівна з сином Андрієм-Максимом.

. Загинув 16 березня 2022 року біля міста Попасна Луганської області. Відзнаку отримала мама Ганна Степанівна з сином Андрієм-Максимом. Військовослужбовця Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного полковника Сергія Кохана . Загинув 17 березня 2022 року внаслідок ракетної атаки. Відзнаку отримала дружина Світлана з сином.

. Загинув 17 березня 2022 року внаслідок ракетної атаки. Відзнаку отримала дружина Світлана з сином. Військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України старшого лейтенанта Павла Чернікова . Загинув 18 березня 2022 року під час бойового зіткнення поблизу села Катеринівка на Луганщині. Відзнаку отримала мама Мирослава Богданівна.

. Загинув 18 березня 2022 року під час бойового зіткнення поблизу села Катеринівка на Луганщині. Відзнаку отримала мама Мирослава Богданівна. Військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України солдата Романа Валькова . Загинув 18 березня 2022 року поблизу міста Попасна Луганської області. Відзнаку отримала дружина Леся.

. Загинув 18 березня 2022 року поблизу міста Попасна Луганської області. Відзнаку отримала дружина Леся. Військовослужбовця 503-го окремого батальйону морської піхоти військово-морських сил Збройних Сил України солдата Олександра Сімакова . Загинув 18 березня 2022 року під час бойового зіткнення поблизу села Новоукраїнка Донецької області. Відзнаку отримала мати Ольга Михайлівна з дружиною Євгенією.

. Загинув 18 березня 2022 року під час бойового зіткнення поблизу села Новоукраїнка Донецької області. Відзнаку отримала мати Ольга Михайлівна з дружиною Євгенією. Рятувальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила старшого солдата Віктора Маркова . Загинув 18 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Луганської області. Відзнаку отримала дружина Тетяна.

. Загинув 18 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Луганської області. Відзнаку отримала дружина Тетяна. Військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-морських сил Збройних Сил України матроса Тімура Нехороших . Загинув внаслідок ворожої ракетної атаки 18 березня 2022 року. Відзнаку отримала мама Наталія Євгенівна.

. Загинув внаслідок ворожої ракетної атаки 18 березня 2022 року. Відзнаку отримала мама Наталія Євгенівна. Військовослужбовця 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України головний сержанта Дениса Снігура . Загинув 19 березня 2022 року поблизу села Яжберень Житормирської області. Відзнаку отримав батько Олександр Володимирович.

. Загинув 19 березня 2022 року поблизу села Яжберень Житормирської області. Відзнаку отримав батько Олександр Володимирович. Військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України солдата Григорія Добоша . Загинув 19 березня 2022 року у боях біля села Снігурівка Миколаївської області. Відзнаку отримала мама Леся Казимирівна.

. Загинув 19 березня 2022 року у боях біля села Снігурівка Миколаївської області. Відзнаку отримала мама Леся Казимирівна. Військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України солдата Юрія Домарецького . Загинув 20 березня 2022 року поблизу населеного пункту Попасна Луганської області. Відзнаку отримала мама Ганна Михайлівна.

. Загинув 20 березня 2022 року поблизу населеного пункту Попасна Луганської області. Відзнаку отримала мама Ганна Михайлівна. Військовослужбовця 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України молодший сержанта Ігоря Михайлишина . Загинув 20 березня 2022 року у боях за Маріуполь. Відзнаку отримала мати Марія Бронеславівна.

. Загинув 20 березня 2022 року у боях за Маріуполь. Відзнаку отримала мати Марія Бронеславівна. Військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України сержанта Костянтина Дерюгіна . Загинув 21 березня 2022 року поблизу Лисичанська Луганської області. Відзнаку отримав син Ігор.

. Загинув 21 березня 2022 року поблизу Лисичанська Луганської області. Відзнаку отримав син Ігор. Військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України солдата Остапа Тицейка . Загинув 21 березня 2022 року у місті Первомайськ Миколаївської області. Відзнаку отримала мати Ганна Григорівна.

. Загинув 21 березня 2022 року у місті Первомайськ Миколаївської області. Відзнаку отримала мати Ганна Григорівна. Військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України старшого солдата Юрія Олійника . Загинув 23 березня 2022 року поблизу міста Попасна Луганської області. Відзнаку отримала мати Любов Петрівна.

. Загинув 23 березня 2022 року поблизу міста Попасна Луганської області. Відзнаку отримала мати Любов Петрівна. Військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України сержанта Андрія Костіва. Загинув 29 березня під час бойового зіткнення поблизу міста Золоте Луганської області. Відзнаку отримала дружина Марія.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, такими відзнаками нагородять усіх львів’ян, які загинули, захищаючи Україну. Церемонія відбуватиметься з нагоди великих державних та національних свят.