Поранена жінка – військові РФ обстріляли місто Дружба на Сумщині

Армія Росії вдарила по місту Дружба Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок обстрілу була поранена місцева мешканка.

Про це 1 жовтня повідомили в ОК "Північ".

За попередньою інформацією від ОК "Північ", поранена місцева мешканка знаходиться у лікарні. Також через обстріл з території Росії відбулося загоряння кількох будівель в місті Дружба.

Наслідки обстрілу міста Дружба Шоскинського району. Фото: ОК "Північ"

За інформацією військової адміністрації Сумської області, вночі та вранці 1 жовтня російська армія тричі обстрілювала населені пункти та прикордонні громади Сумщини. Було зафіксовано 10 вибухів. В ОВА повідомили, що обстрілів зазнали дві громади – Середино-Будська та Краснопільська.

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