10 вибухів – армія Росії обстріляла громади Сумщини

Вночі та вранці 1 жовтня російська армія тричі обстрілювала населені пункти та прикордонні громади Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали дві громади.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Які громади Сумщини були під обстрілами
- Середино-Будська громада: військові Росії обстріляли громаду зі ствольної артилерії, зафіксовано п'ять вибухів.
- Краснопільська громада: був здійснений мінометний обстріл, усього п'ять вибухів.
Що відомо про обстріли Сумщини 30 вересня
- Протягом дня російська армія обстрілювала 7 громад Сумщини. Зафіксовано 75 вибухів.
- За ніч та ранок 30 вересня російські військові з мінометів обстріляли дві громади Сумської області, всього зафіксовано 19 вибухів.
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