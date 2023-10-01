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День захисників та захисниць України: як херсонці вшанували пам'ять загиблих на війні
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День захисників та захисниць України: як херсонці вшанували пам'ять загиблих на війні

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День захисників та захисниць України у Херсоні
У Херсоні відзначили День захисників та захисниць України, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

1 жовтня, у День захисників та захисниць України, у Херсоні вшанували пам’ять загиблих на війні. Люди зібрались біля пам’ятного знаку на честь бійців батальйону "Херсон". Містяни поклали квіти, долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Пам’ятний знак встановлений на честь бійців батальйону "Херсон", поруч – сквер на честь загиблих. Під час окупації міста, влітку 2022-го року, меморіал був зруйнований російськими військовими. Після звільнення обласного центру його відновили. Сьогодні біля нього зібрались херсонці. Серед них — батько загиблого командира батальйону Олександр Сторчеус. Його син Руслан загинув під Іловайськом у 2014 році. Чоловік пригадує, меморіал російські військові руйнували у нього на очах.

День захисників та захисниць України: як херсонці вшанували пам'ять загиблих на війні
Херсон. Пам’ятний знак на честь бійців батальйону "Херсон", 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

"У нашому будинку колаборанти жили. Тут перед дев’ятим травня ми поміняли один прапор, а другий ще був нормальний. Військові РФ пригнали БТР сюди, хотіли зламати флагшток, але люди не дали. Вони зняли — ми назад повернули ті флагштоки, а через два тижні, там де дерево росте, стався вибух і одного з колаборантів було поранено. Люди мікрорайону нашого скільки людей проходили, всім боляче було. Таке місце було, тут у сквері всі сиділи. Тож ми вирішили вже після окупації, що кошти будемо збирати", — говорить Олександр Сторчеус.

сюжет покладання
Батько загиблого бійця батальйону "Херсон" Руслана Сторчеуса Олександр, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Про загиблого командира батальйону Руслана Сторчеуса розповідають його сусіди Людмила та Олександр.

"Остання зустріч була перед від’їздом в Іловайськ. Я йшла, він їхав на машині, зупинився, спитав як справи. Дуже приємні спогади, як вчився в школі, гарний завжди був, у сорочці. Потім інститут закінчив. Всі ці спогади перед очима, він дуже гарною людиною був. Шануємо пам’ять тих, хто загинув. Ніколи не забудемо і не пробачимо, а тим які зараз захищають нашу вітчизну, тільки здоров’я, добробуту, захисту бажаємо. Ми віримо в них, нехай повертаються всі живі", — каже Людмила.

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Херсонці поклали квіти до пам’ятного знаку на честь бійців батальйону "Херсон", 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

"Низький уклін їх батькам, що вони народили виховали таких героїв України, таких мільйони. Завдяки їм ми зараз живемо у спокої, знаємо що вони нас захищають", — говорить Олександр.

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Начальниця управління освіти Херсонської міськради Світлана Думинська, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

"Сьогодні день, коли ми дякуємо за мужність наших захисників, та за ті життя, які віддали бійці. Ми всі стоїмо разом через те, що для нас воля найголовніше і мужність воїнів непереборна", — говорить начальниця управління освіти Херсонської міськради Світлана Думинська.

Раніше у Херсоні до Дня захисників та захисниць України провели акцію "Дякую за життя". Діти разом з ювенальними поліцейськими виготовили обереги для українських військових.

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