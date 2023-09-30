"Дякую за життя". У Херсоні провели акцію до Дня захисників та захисниць України

У Херсоні до Дня захисників та захисниць України провели акцію "Дякую за життя". Діти разом з ювенальними поліцейськими виготовили обереги для українських військових.

Про це на сторінці у Facebook повідомила поліція Херсонської області.

В рамках акції діти поспілкувались із військовослужбовцем ЗСУ, якого запросили на зустріч ювенальні поліцейські та виготовили обереги — паперові янголів з побажаннями, йдеться в повідомленні.

Херсон, дівчинка тримає в руках янгола - оберіг для українських військових, 30 вересня 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Також діти з пазлів виклали карту України і висловили сподівання, що українські військові обов'язково повернуть усі тимчасово окуповані території, повідомила пресслужба поліції.

Херсон, діти з пазлів збирають карту України, 30 вересня 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

По завершенню акції "Дякую за життя" обереги передали військовослужбовцям Сил оборони, які несуть службу на Херсонському напрямку.

Херсон, діти разом з ювенальними поліцейськими виготовляють обереги для українських військових, 30 вересня 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Раніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 18 родин загиблих на початку повномасштабного вторгнення РФ у Бузковому сквері в Херсоні отримали довідки учасників бойових дій. Командування 124-ї окремої бригади територіальної оборони підтвердило, що загиблі були у складі добровольчого формування під час оборони Херсона.

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