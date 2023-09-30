"Дякую за життя". У Херсоні провели акцію до Дня захисників та захисниць України

У Херсоні до Дня захисників та захисниць України провели акцію "Дякую за життя". Діти разом з ювенальними поліцейськими виготовили обереги для українських військових.
Про це на сторінці у Facebook повідомила поліція Херсонської області.
В рамках акції діти поспілкувались із військовослужбовцем ЗСУ, якого запросили на зустріч ювенальні поліцейські та виготовили обереги — паперові янголів з побажаннями, йдеться в повідомленні.
Також діти з пазлів виклали карту України і висловили сподівання, що українські військові обов'язково повернуть усі тимчасово окуповані території, повідомила пресслужба поліції.
По завершенню акції "Дякую за життя" обереги передали військовослужбовцям Сил оборони, які несуть службу на Херсонському напрямку.
Раніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 18 родин загиблих на початку повномасштабного вторгнення РФ у Бузковому сквері в Херсоні отримали довідки учасників бойових дій. Командування 124-ї окремої бригади територіальної оборони підтвердило, що загиблі були у складі добровольчого формування під час оборони Херсона.
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