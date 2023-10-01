Реєстр волонтерів почав працювати в Україні у 2014 році. Він був призначений для волонтерів АТО. Після повномаштабного вторгнення цей реєстр розширили. Про це в ефірі “Українського радіо Дніпра” розповіла Анастасія Безсажна, головний юрист відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання БВПД у Дніпропетровській області.

Суспільному юристка розповіла, реєстрація не є обов’язковою, основна її мета – вберегти волонтера від несправедливих обвинувачень і мінімізувати всі ризики в питаннях оподаткування.

Що дає реєстрація?

Згідно з Податковим кодексом суми коштів, які збирає волонтер, не будуть включатися до його щорічного оподаткованого доходу. Важливо, щоб гроші, які він отримує, були зібраними на спеціальний рахунок або картку, а витрати на благодійність мали документальне підтвердження.

“Волонтер має звітувати щороку про свої фінансові збори тож необхідно зберігати документи: чеки, накладні, фотозвіти”, – наголошує юристка.

Де подати заявку?

Запит можна зробити у податковій за місцем реєстрації.

1. Поштою.

2. Через довірену особу.

3. Через електронний кабінет.

4. Особисто.

Які документи необхідні?

1. Заява про включення до реєстру волонтерів.

2. Копія ідентифікаційного коду.

3. Копія паспорту.

4. Довідка про відкриття рахунку, на який збираєте благодійні внески за формою № 4-РВ. Отримати її можна у банку, де у вас відкритий рахунок.

“Якщо всі документи заповнили правильно, то протягом одного робочого дня Державна податкова служба має включити вас в реєстр та надати витяг про включення - наголошує юристка. Але важливо розуміти, що всі фінансові надходження на картки, які ви вкажете, будуть вважати коштами, які ви зобов’язані використовувати лише на потреби волонтерської діяльності Тобто отримувати заробітну плату і розраховуватися доведеться будь-якою іншою карткою, а ці – залишити виключно для благодійності” — каже Анастасія Безсажна.

Реєстр знаходиться на офіційному сайті податкової служби. Утім, за словами юристки, під час воєнного стану він недоступний для загалу.

Як перевірити волонтера?

1. Звернутися до податкової служби із запитом. Ця процедура є довготривалою, відповідь можна отримати протягом місяця.

2. Звернутися до самого волонтера, щоб він надав або виписку з реєстру, або договір чи посвідчення волонтера.

Як роботодавці повинні оформлювати трудові відносини з працівником-волонтером?

Під час здійснення волонтерської діяльності працівнику краще попередити роботодавця про це, надавши копії договору (за наявності), посвідчення волонтера або довідку від організації, де він здійснює таку діяльність, якщо договору про волонтерську діяльність укладено не було. Роботодавець, у свою чергу, зможе знайти відповідний для працівника-волонтера режим роботи, зважаючи на його посадові обов‘язки та обсяг роботи, яку той має виконувати. Утім , як наголошує юристка, роботодавець також може відмовити у роботі працівнику-волонтеру і звільнити його.

Як отримати додаткову інформацію та проконсультуватися у Дніпрі ?

Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинноїт правової допомоги, вулиця Старокозацька, 56. Телефон : 056 722 27 18.

Авторка – Світлана Угнівенко.

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