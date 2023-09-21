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За ніч та ранок сили РФ обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині
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За ніч та ранок сили РФ обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині

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За ніч та ранок 30 вересня російські військові з мінометів обстріляли дві громади Сумської області, всього зафіксовано 19 вибухів.

Про це повідомили у військовій адміністрації.

Які громади зазнали обстрілів

  • Миропільська громада: мінометний обстріл (16 вибухів).
  • Хотінська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

Попередньо, без наслідків.

Що відомо про обстріли Сумщини 29 вересня

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