За ніч та ранок сили РФ обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині

За ніч та ранок 30 вересня російські військові з мінометів обстріляли дві громади Сумської області, всього зафіксовано 19 вибухів.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
Які громади зазнали обстрілів
- Миропільська громада: мінометний обстріл (16 вибухів).
- Хотінська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
Попередньо, без наслідків.
Що відомо про обстріли Сумщини 29 вересня
- На Сумщині за день, 29 вересня, зафіксували 116 вибухів внаслідок російських обстрілів у 9 прикордонних громадах.
- Вночі та вранці 29 вересня російські військові обстрілювали три громади Сумщини. Зафіксовано 42 вибухи.
- Також вночі 29 вересня над Сумщиною сили ППО збили російський безпілотник.
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