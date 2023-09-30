75 вибухів: армія РФ обстрілювала 7 громад Сумщини

Протягом дня російська армія обстрілювала 7 громад Сумщини. Зафіксовано 75 вибухів.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Які громади Сумщини були під обстрілами
- Великописарівська громада: були удари з мінометів (22 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з танку (5 вибухів) та обстріл з САУ (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: був обстріл з міномета (14 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріл з артилерії (7 вибухів).
- Дружбівська громада: 4 міни скинули армійці РФ на територію громади.
- Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (12 вибухів).
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram