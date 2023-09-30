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75 вибухів: армія РФ обстрілювала 7 громад Сумщини
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75 вибухів: армія РФ обстрілювала 7 громад Сумщини

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Протягом дня російська армія обстрілювала 7 громад Сумщини. Зафіксовано 75 вибухів.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Які громади Сумщини були під обстрілами

  • Великописарівська громада: були удари з мінометів (22 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з танку (5 вибухів) та обстріл з САУ (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: був обстріл з міномета (14 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріл з артилерії (7 вибухів).
  • Дружбівська громада: 4 міни скинули армійці РФ на територію громади.
  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (12 вибухів).

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