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Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини з мінометів, ствольної артилерії та НАР
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Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини з мінометів, ствольної артилерії та НАР

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Росіяни атакували прикордоння Чернігівщини з мінометів, ствольної артилерії та НАР
ФОТО: Суспільне Чернігів

Протягом доби 30 вересня росіяни обстріляли сім разів прикордоння Чернігівщини. Військові зафіксували 41 вибух на територіях Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада. Сім вибухів було у напрямку села Вільчики. Приходи, ймовірно з мінометів.

Семенівська громада. 28 вибухів було у напрямку сіл Костобобрів, Миколаївка, Галаганівка та Блешня. Приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, НАР та мінометів.

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі під час обстрілу із артилерії поранено місцевого жителя — 16-річного хлопця. Його госпіталізували до обласної лікарні.

Сновська громада. Шість вибухів прикордонники зафіксували у напрямку села Клюси. Приходи, ймовірно з мінометів.

Нагадаємо, росіяни обстріляли 29 вересня Новгород-Сіверську та Семенівську громади. Загалом військові зафіксували 104 вибухи.

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