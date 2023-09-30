Понад 100 вибухів зафіксували у двох прикордонних громадах Чернігівщини

Росіяни обстріляли 29 вересня Новгород-Сіверську та Семенівську громади, що на прикордонні Чернігівщини. Загалом військові зафіксували 104 вибухи.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада. Два вибухи військові зафіксували у напрямку села Бучки. Приходи, ймовірно зі ствольної артилерії.

Семенівська громада. 102 вибухи було в напрямку села Блешня. Приходи, ймовірно зі станкового автоматичного гранатомета, ствольної артилерії та мінометів.

Нагадаємо, протягом доби 28 вересня росіяни обстріляли вісім разів прикордоння Чернігівщини. Військові зафіксували 61 вибух на територіях Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.