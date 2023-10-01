Військо Рф втратило 440 військових, літак і 11 танків за добу — Генштаб

Станом на ранок 1 жовтня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 278 570 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 440 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 4702 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 8991 (+7) од,
- артилерійських систем — 6477 (+30) од,
- РСЗВ — 798 (+2) од,
- засоби ППО — 537 (+0) од,
- літаків — 316 (+1) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5043 (+37),
- крилаті ракети — 1529 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8883 (+29) од,
- спеціальна техніка — 933 (+1).
Дані уточнюються.