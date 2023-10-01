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Військо Рф втратило 440 військових, літак і 11 танків за добу — Генштаб
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Військо Рф втратило 440 військових, літак і 11 танків за добу — Генштаб

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Генштаб повідомив втрати росіян на війні в Україні
Російський військовий. Ілюстративне фото: AР

Станом на ранок 1 жовтня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 278 570 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 440 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 4702 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 8991 (+7) од,
  • артилерійських систем — 6477 (+30) од,
  • РСЗВ — 798 (+2)  од,
  • засоби ППО — 537 (+0) од,
  • літаків — 316 (+1) од,
  • гелікоптерів — 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5043 (+37),
  • крилаті ракети — 1529 (+0),
  • кораблі /катери — 20 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8883 (+29) од,
  • спеціальна техніка — 933 (+1).

Дані уточнюються.

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