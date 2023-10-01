В Словаччині закінчилися парламентські вибори, а в Сполучених Штатах вдалося уникнути шатдауну. Суспільне зібрало головне, що варто знати на ранок 1 жовтня.

1. В Сполучених Штатах вдалося уникнути шатдауну: Байден підписав законопроєкт без фінансової допомоги Україні.

Деталі: За три години до настання 1 жовтня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт тимчасового фінансування уряду терміном до 17 листопада, який міститиме 16 млрд доларів. Менш ніж за годину до 1 жовтня цей проєкт підписав американський президент Джо Байден. Це означає, що США уникнули шатдауну.

Раніше цього ж дня, 30 вересня, Палата представників Конгресу ухвалила цей законопроєкт із результатами 335 проти 91, проте без допомоги Україні.

Спікер Конгресу Кевін Маккарті заявив, що угоду про допомогу Україні слід розглядати в окремо визначений час. Сенат повернеться до роботи вже у вівторок, 3 жовтня.

2. На парламентських виборах в Словаччині перемагає проросійська партія "Smer".

Деталі: колишній прем’єр-міністр Словаччини і лідер партії "Smer" Роберт Фіцо переміг у дострокових парламентських виборах. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні.

Партія "Smer" набрала трохи більше ніж 23% голосів. Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з Міхалом Шимечком посіла друге місце, набравши 17%. Третє місце зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

Фіцо пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагне до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії, виступав проти прав ЛГБТК+ та захищав національне право вето в ЄС.

3. Міністр оборони Сполученого королівства Грант Шеппс заявив, що британські війська прибудуть в Україну.

Деталі: Шеппс провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми навчання українських військових під керівництвом Британії до України, а не покладатися на бази Королівства та інших членів НАТО. Він також закликав більше британських оборонних фірм відкривати заводи в Україні.

Після поїздки до Києва минулого тижня новобраний міністр оборони Сполученого Королівства розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про те, як ВМС Британії можуть зіграти роль у захисті комерційних суден від атак Росії в Чорному морі.

Контекст: понад 20 тисяч новобранців Збройних Сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії з початку 2022 року. Їх навчали основним воєнним навичкам, включно з техніками бою в окопах та місті, лідерським навичкам та медичній підготовці. Навчання українських військових триває й надалі і під керівництвом інших країн, таких як: Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.

4. У декількох областях України у ніч проти 1 жовтня лунали вибухи: є влучання.

Деталі: у ніч проти 1 жовтня російські війська атакували кілька областей. В Умані на Черкащині є влучання безпілотником в промислову інфраструктуру, а в Кривому Розі на Дніпропетровщині — у цивільну.

Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи в Харкову, Запоріжжі та Одесі. Також окупаційна армія РФ обстріляла атакувала Снігурівку на Миколаївщині. Там пролунали 2 вибухи.

5. В Україні набула чинності вимога про військовий облік для жінок-медиків.

Деталі: згідно із законом, обов'язок поширюється на українок віком від 18 до 60 років, які мають спеціальність лікаря, стоматолога, акушера, медсестри, фармацевта та провізора.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що жінки із медичною освітою, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон.

Контекст: 21 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким жінки з медичною або фармацевтичною спеціальностями, підлягають взяттю на військовий облік. Інші можуть це зробити за власним бажанням.