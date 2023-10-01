На фронті протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 жовтня.

Загалом, військо РФ завдало 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснило 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах. Також минулої доби РФ завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 “шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Галаганівка Чернігівської області; Новоселівське, Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Сіверськ, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку військо РФ безуспішно намагалося відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Окупанти РФ здійснили понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Запорізькому напрямку окупанти РФ безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують військо РФ вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах росіян.