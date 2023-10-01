Кремль досі не визначився, які українські території анексувала Росія, що призвело до тривалої плутанини серед російського уряду та окупаційних чиновників.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Президент РФ Володимир Путін 30 вересня виступив із промовою на честь так званого "Дня возз’єднання" окупованих регіонів України Росією. Під час промови він повторив шаблонну риторику про референдуми, які не визнані світом, звинуватив Захід в розв’язанні війни в Україні та єдність між Росією та окупованими регіонами.

Севастопольський окупаційний губернатор Михайло Развожаєв опублікував у своєму Telegram на честь свята карту, на якій весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області зображені як територія Росії, пишуть аналітики. Проте згодом він замінив зображення, де не вказане Запоріжжя, Херсон, а зображені Каховка, Луганськ, Донецьк та Мелітополь.

Окупаційна адміністрація Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російська територія приблизно простягається до нинішньої лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях. Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме доки "не будуть звільнені споконвічно російські території".

"Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не уточнив, які саме території він анексував або має намір анексувати", — заявляють аналітики.

Що відомо анексію Росією тимчасово окупованих територій України

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня виступив у Георгіївській залі Кремля на церемонії так званого "приєднання" до РФ тимчасово окупованих українських територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей після того, як на них відбулися псевдопсевдореферендуми.

У своїй промові він також закликав "Київ сісти за стіл переговорів". На цій же церемонії ватажки самопроголошених ДНР та ЛНР Деніс Пушилін, Леонід Пасічник, а також колаборанти Євген Балицький та Володимир Сальдо підписали документи про так зване "приєднання" регіонів до РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс та союзники не визнають "договори" президента РФ Володимира Путіна про спробу анексії українських територій, а також зазначив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх союзників.

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були військові РФ.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.