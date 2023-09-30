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Журналісти встановили імена понад 33 тисяч загиблих в Україні військових РФ
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯВійнаСвіт

Журналісти встановили імена понад 33 тисяч загиблих в Україні військових РФ

ЗМІ
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Журналісти встановили імена понад 33 тисяч загиблих в Україні військових РФ
Фото: ГУ Міністерства оборони України / Facebook

На основі відкритих джерел, Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів журналісти встановили імена 33 236 російських військових, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року.

Про це йдеться у спільному розслідуванні.

Журналісти розповідають, що з моменту початку українського контрнаступу у липні 2023 року загинули щонайменше 2448 російських військових, у тому числі 234 офіцери, включно з двома генералами та 11 полковниками.

Востаннє таких суттєвих втрат старші офіцери російської армії зазнавали лише в перші місяці вторгнення в Україну, констатують розслідувачі. Вони зазначають, що кожний третій загиблий був мобілізованим (681 із 2448 встановлених загиблих). Усього ж з лютого 2022 року на війні в Україні загинули 3863 мобілізовані, імена яких вдалося ідентифікувати.

Журналісти повідомляють, що важливу роль продовжують відігравати і залучені на фронт ув'язнені. Розслідувачі змогли встановити імена 6215 засуджених, які загинули на фронті станом на 29 вересня 2023 року. При цьому понад 100 із них були громадянами іноземних держав, найчастіше – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

За 2022 рік на війні проти України загинули близько 25 тисяч чоловіків до 50 років, а до 27 травня 2023 року – вже близько 47 тисяч.

"Якщо бути максимально точним, кількість загиблих із імовірністю 95% лежить у межах між 40 та 55 тисячами", — пишуть медійники.

Російська сторона офіційно не публікує даних про загиблих. Востаннє Міноборони звітувало про втрати у вересні 2022 року. Тоді Сергій Шойгу заявив, що загинули 5937 солдатів. Це число не відбиває реальності: вже тоді у списку загиблих, зібраному за відкритими джерелами, було більше імен, зазначають розслідувачі.

За оцінками Генерального Штабу ЗСУ станом на ранок 29 вересня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 277 660 військовослужбовців.

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