Федоров показав українського бойового робота "Лють"

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі відбувається тестування українського бойового робота "Лють". Наразі машина успішно пройшла польові випробування.

Про це Михайло Федоров написав у Telegram.

"Технології перемоги від Brave1 — тестуємо українського бойового робота "Лють". Машина озброєна танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків. Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції", — поінформував міністр.

За словами Федорова, зараз команда розробників працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.

"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Вони допомагають здобути перевагу на полі бою та рятувати життя наших військових", — підкреслив Михайло Федоров.

28 вересня Михайло Федоров повідомляв, що Мінцифра спільно з платформою для військових технологій Brave1 протестували у польових умовах 25 українських розробок, серед яких — роботи-камікадзе та дистанційні турелі. Невдовзі вони допомагатимуть на передовій українській армії.

В Україні у квітні 2023 року запустили платформу Brave1 для розробників військових технологій. Це єдина платформа для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.