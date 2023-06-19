Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу: дорожники демонтували перші 5 балок

У Києві у межах реконструкції Дегтярівського шляхопроводу дорожники демонтували перші 5 балок споруди. Найближчої ночі приберуть іще дві. Усього таких балок 13. Після них розбиратимуть опори шляхопроводу.

Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор" у своєму Facebook.

Після оновлення Дегтярівський шляхопровід буде вищим і ширшим. На ньому облаштують велодоріжки і тротуари для пішоходів. Також будівельники посилять частину конструкції, де рухаються трамваї. На мосту прокладуть сучасну гідроізоляцію і кілька шарів асфальтового покриття.

Відкрити рух новозбудованим шляхопроводом планують до кінця осені.

На час робіт рух шляхопроводом закрито, а рух на розв’язці організовано за принципом турбіни. Проїзд забезпечено в усі напрямки, працюють тимчасові світлофори.

Що відомо про реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу

Ще в січні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі запровадили тимчасову схему руху. Там працівники КП "Київавтошляхміст" виконали основну частину протиаварійних робіт і підготували розв’язку до масштабної реконструкції.

Також анонсували, що в Києві із 13 червня розпочнеться реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Орієнтовно роботи триватимуть до 30 листопада. Також стартував капітальний ремонт вул. Олександра Довженка.

Через ремонт шляхопроводу на Дегтярівській змінює роботу громадський транспорт. З 1 червня закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. До 30 листопада замість них курсуватимуть автобуси. Через капітальний ремонт вулиці Олександра Довженка тимчасово змінили рух тролейбусів.

У 2023 році у Києві продовжується реконструкція та будівництво на ділянках Київської кільцевої дороги, реконструкція Шулявського шляхопроводу та розвиток столичного метрополітену. Фінансування робіт буде вдвічі меншим, ніж до війни.