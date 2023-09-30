РФ намагається оновити свої війська на Куп'янському напрямку — Тимочко

Військове керівництво Росії намагається оновити війська на Куп’янському напрямку, які там перебувають з метою можливого повторення наступальних дій Сил оборони України на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Вони (росіяни — ред.) максимально намагаються на Куп’янському напрямку оновити війська, які там перебувають з метою можливого повторення наступальних дій ЗСУ на цьому напрямку. І також Запорізький, південний напрямок дуже серйозно вимотує їхні сили. І вони змушені резерви й ті війська, які перебували на східному напрямку висмикувати й перекидати в бік Запоріжжя", — сказав Тимочко.

За його словами, ті десантні бригади російської армії, які прибували на південь з розрахунку на те, щоби зупинити просування ЗСУ, а по можливості перейти в контрнаступ, не виправдали себе.

"З урахуванням наявних сил і засобів вони (росіяни — ред.) змушені так поступати. З іншого боку, навіть стихання боїв на 50-60% — це не означає, що вони припиняються повністю. І чи є обстріли, чи немає, війська завжди мають бути в готовності", — сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко також повідомив, що на Куп’янському напрямку росіяни зараз проводять ротацію своїх військ, тому що влітку там затяжні були бої, де вони намагалися переходити в контратаки або наступальну операцію.

"Будь-який наступ для росіян — це величезні людські втрати, бо їхня любов до наступу широким фронтом і густими рядами піхоти призводить до людських втрат. Тому вони змушені зараз проводити там певні ротаційні дії. Це вже вдруге. Частину військ кинули на південний напрямок, бо південь для них життєво важливий. Вони намагаються з усіх сил зупинити там просування ЗСУ до періоду, коли можуть початися дощі, розраховуючи на те, що це зупинити нашу армію в полях", — сказав Тимочко.

Щодо того, що на фронті в Україні знову почали помічати "вагнерівців", Тимочко сказав, що залишки цієї ПВК перекидають на Бахмут, але основні сили найманців "розмилися" в інших військових приватних компаніях РФ.

"За різними даними, від 5 до 10 тисяч ("вагнерівців" — ред.)пішли в інші ПВК, частина лишилася за кордоном, в Африці, частина в Білорусі, як інструктори білоруської армії. Тож, адепти тієї організації, що залишилася, або ті, хто не змогли себе реалізувати в команді нового командира, і повертаються на схід України. Я думаю, що так влада РФ очищає лави незгодних, які підтримували Пригожина, ностальгують за Уткіним. На їхнє місце заходять "Шторм Z", "Вимпел". А ті, хто приходить під Бахмут, питання номер один — утилізувати їх швидше", — сказав Іван Тимочко.

29 вересня у Міноборони Великої Британії повідомили, що за останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК "Вагнер", ймовірно почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну, воюючи на боці різноманітних проросійських підрозділів.

Що відомо про ПВК "Вагнер" та загибель Пригожина

У 2013 році в Росії утворився "Словʼянський корпус", де з усієї країни набирали найманців для служби. Власником її став той же Пригожин, а командиром — Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який отримав на честь Ріхарда Вагнера.

В межах укладених домовленостей з Башаром аль-Асада перші найманці відправилися в Сирію у вересні 2013 року. Саме там в Уткіна зʼявився позивний, який перетворився у назву ПВК.

Згодом корпус найманців "Словʼянський корпус" перейменували у ПВК "Вагнер", де командиром та правою рукою власника, того ж Євгена Пригожина, й став Уткін.

Вагнерівці за збройної та фінансової підтримки Кремля виконували завдання в Судані, Лівії, ЦАР, опинилися на війні в Сирії та на Донбасі. А з березня 2022 року це ПВК вважається чи не найбільш боєздатною силою Росії, яка воює на території України.

Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Він анонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу". Після того, вагнерівці передислокувалися до Білорусі, де навчали військових.

Через 2 місяці, 23 серпня 2023 року, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та співзасновник групи Дмитро Уткін загинули в авіатрощі у Тверській області РФ.