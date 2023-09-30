У ГУР розповіли, як завербували військового РФ

Головне управління розвідки Міноборони України успішно провело спецоперацію "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова, передає Укрінформ.

За словами Юсова, на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України та ГУР.

"Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію", — сказав він.

Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спецоперацій ЗСУ.

Російський військовий розповів, що звʼязався з українською стороною за допомогою проєкту "Хочу жить".

"Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою "Хочу жить". За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жить", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон", — сказав Юсов.

Спецоперація ГУР "Синиця"

23 серпня "Українська правда" з посиланням на джерела у спецслужбах повідомила, що українська розвідка виманила в Україну пілота Мі-8 разом з вертольотом, завантаженим компонентами до бойових літаків.Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, а екіпаж здався в полон українським військовим.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі спецоперації під назвою "Синиця".

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю [його] родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б живими, але маємо що маємо", — сказав він.

3 вересня в етері телемарафону вийшов документальний фільм "Збиті льотчики Росії", де описують спецоперацію "Синиця", в якій українські захисники виманили російського пілота. Переглянути документальну стрічку можна за посиланням.

Що відомо про проєкт "Хочу жить"

"Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам", — кажуть у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

18 вересня 2022 року в межах проєкту було також запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Крім того, на базі проєкту діє чат-бот "Спаси себя", за допомогою якого можна залишити заявку на здачу в полон ЗСУ.