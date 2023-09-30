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ГУР і ВМС евакуювали двох десантників, які понад півтора року були в окупації
ЗСУВійна

ГУР і ВМС евакуювали двох десантників, які понад півтора року були в окупації

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українські військові
Українські військові. Фото: ВМС ЗС України

Військово-Морські сили разом з Головним управління розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ, які з початку повномасштабної війни переховувалися на окупованій території однієї з українських областей.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовці ДШВ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію", — йдеться у повідомленні.

Весь цей час військові нелегально перебували на ТОТ і переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

"Було прийнято рішення провести спецоперацію по порятунку та евакуації військових, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили Командування ДШВ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи", — зазначили у ВМС.

Днями двох військовослужбовців вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію.

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