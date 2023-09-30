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"Усі роботи передадуть військовим". За місяць у рамках акції "Лист захиснику Херсона" зібрали понад 150 дитячих малюнків
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"Усі роботи передадуть військовим". За місяць у рамках акції "Лист захиснику Херсона" зібрали понад 150 дитячих малюнків

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&quot;Усі роботи передадуть військовим&quot;. За місяць у рамках акції &quot;Лист захиснику Херсона&quot; зібрали понад 150 дитячих малюнків
Малюнки та поробки від дітей в рамках акції "Лист захиснику Херсона", 29 вересня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

У херсонській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки проходить акція "Лист захиснику Херсона". Дитячі малюнки, листи та поробки спочатку демонструють на виставці, потім передають військовим.

Завідувачка відділу херсонської бібліотеки ім. Лесі України Зоя Федотова розповідає, до акції долучилися вихованці херсонських шкіл та дитячих садків. За місяць назбирали понад 150 дитячих малюнків. У такий спосіб вони висловлюють свою любов до Батьківщини.

сюжет лист захиснику
Малюнок від дитини в рамках акції "Лист захиснику Херсона", 29 вересня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

"Кожна дитина по своєму відображає це, хтось зобразив Херсонщину, хтось воїна намалював. Хто хоче написати листа, а хтось — зробив відбиток своєї долоні. От дворічна дівчинка прислала малюнок своїх долонь. Вона ще не вміє не писати, ні читати, але вона своїми долонями наближає перемогу до наших воїнів. Ми плануємо зробити такий календар. Там будуть листи, вірші, посилання, фотографії. Наступного року цей календар облетить всю Україну", — говорить Зоя Федотова.

сюжет лист захиснику
Поробки, які зробили діти в рамках акції "Лист захиснику Херсона", 29 вересня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Ідею проведення акції "Лист захиснику Херсона" запропонувала заступниця голови координаційної ради Оксана Набєгова, розповіла начальниця управління культури Херсонської міськради Світлана Думинська.

"До нас приносять малюнки й поробки. Найголовніше, що це в підтримку та бажаючи всього кращого нашим воїнам. Всі ці малюнки — такі щирі прості, але саме в цій простоті ми бачимо наскільки наша малеча, як і дорослі, моляться, вірять в нашу перемогу і в наші ЗСУ", — каже Світлана Думинська.

сюжет лист захиснику
Поробки до акції "Лист захиснику Херсона", 29 вересня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Листи, малюнки й поробки до дня захисників та захисниць відправлять військовим, Нацгвардійцям, прикордонникам та поліцейським з Херсонського напрямку, розповідає ініціаторка акції Оксана Набєгова.

"Просили дітей, щоб вони писали своє ім'я, бо є такі випадки, коли військові потім шукають і це не один раз було. Бо наші захисники в це вірять, ми ж не знаємо, як воно працює. Взагалі всі малюнки такі щирі. Я не можу виокремити когось, бо кожен неповторний і для окремого воїна. Тут немає ні кращих, ні цікавіших, вони всі цікаві", — говорить Оксана Набєгова.

сюжет лист захиснику
Ініціаторка акції "Лист захиснику Херсона" Оксана Набєгова, 29 вересня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Акція триватиме до нашої перемоги, розповіла Світлана Думинська. Малюнки, листи та поробки можна приносити до бібліотеки або надсилати до Херсона поштою.

Раніше поліція Херсонської області повідомила, що до Дня захисників та захисниць України провели акцію "Дякую за життя". Діти разом з ювенальними поліцейськими виготовили обереги для українських військових.

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