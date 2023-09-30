У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)

Сьогодні, 30 вересня, Хмельницький відзначає 592-гу річницю з дня заснування. До Дня міста в обласному центрі в кількох локаціях організували благодійні ярмарки, різні активності для дітей та виступи творчих колективів.
А розпочали хмельничани та гості міста святкування з покладання квітів до пам'ятників Богдану Хмельницькому, Героям Небесної Сотні та Стели пам’яті Героїв Небесної Сотні.
У центрі Хмельницького, на майданчику біля "Дитячого світу", благодійний фонд "Волонтери Поділля" облаштував благодійний ярмарок. Тут майстри продають свої вироби. Всі вторговані кошти, зі слів волонтерки благодійного фонду Анни Маєвської, планують витратити на купівлю турнікетів для військових Збройних сил України.
У Хмельницькому парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана проходить ярмарок майстрів і крафтових виробників. Тут жителі і гості міста можуть придбати випічку, солодощі, крафтовий сир, мед та інші продукти бджільництва, прикраси та сувеніри ручної роботи. Для дітей організовані різноманітні майстер-класи та розваги.
Окрім того, волонтери громадської організації "Захист — об'єднання волонтерів" розгорнули в парку фотозону "Вишиванка" та організували виставки прапорів з подяками від військових та бойових трофеїв.
За словами волонтерки Наталії Кошай, у такий спосіб вони збирають кошти на дрон для одного з підрозділів міста.
"Родзинкою локації є те, що кожен військовий предмет можна придбати за донат", — розповіла Наталія Кошай.
Також у парку імені Чекмана організована концертна програма за участю місцевих творчих колективів.
На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка розгорнули фотовиставку-знайомство з містами-партнерами обласного центру в боротьбі проти російської агресії "Вони тримають стрій з Хмельницьким!".
Від самого ранку біля кінотеатру волонтери плетуть маскувальні сітки для військових. Зі слів волонтерки Ірини Дяченко, сьогодні до їхньої постійної команди, яка щодня тут плете сітки, доєдналося близько п'ятдесяти новеньких. Це і дорослі, і діти, які прийшли погуляти містом та вирішили долучитися до доброї справи, каже волонтерка.
Зі слів Ірини Дяченко, за сьогодні планують сплести п'ять-шість великих сіток, які передадуть військовим як подарунок до Дня міста Хмельницького.
"Потреба у сітках дуже велика. Ми маємо багато замовлень від наших військових, навіть уже маємо замовлення на білі сітки, зимові. Матеріалу для плетіння сіток у нас вистачає, не вистачає робочих рук", — каже Ірина Дяченко.
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