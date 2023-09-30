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У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
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У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)

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У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Благодійний ярмарок біля "Дитячого світу", присвячений святкуванню Дня міста Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

Сьогодні, 30 вересня, Хмельницький відзначає 592-гу річницю з дня заснування. До Дня міста в обласному центрі в кількох локаціях організували благодійні ярмарки, різні активності для дітей та виступи творчих колективів.

А розпочали хмельничани та гості міста святкування з покладання квітів до пам'ятників Богдану Хмельницькому, Героям Небесної Сотні та Стели пам’яті Героїв Небесної Сотні.

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Хмельничани вшанували українських захисників біля Стели пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Святкування Дня міста хмельничани почали з традиційного покладання квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому. Фото: Суспільне Хмельницький

У центрі Хмельницького, на майданчику біля "Дитячого світу", благодійний фонд "Волонтери Поділля" облаштував благодійний ярмарок. Тут майстри продають свої вироби. Всі вторговані кошти, зі слів волонтерки благодійного фонду Анни Маєвської, планують витратити на купівлю турнікетів для військових Збройних сил України.

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
На майданчику біля "Дитячого світу" вирує благодійний ярмарок. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
На благодійному ярмарку на майданчику біля "Дитячого світу" збирають кошти на турнікети для військових. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Волонтерки благодійного фонду "Волонтери Поділля" пропонують відвідувачам благодійного ярмарку на майданчику біля "Дитячого світу" смачну випічку місцевих кондитерів. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Благодійний ярмарок до Дня міста Хмельницького на майданчику біля "Дитячого світу". Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана проходить ярмарок майстрів і крафтових виробників. Тут жителі і гості міста можуть придбати випічку, солодощі, крафтовий сир, мед та інші продукти бджільництва, прикраси та сувеніри ручної роботи. Для дітей організовані різноманітні майстер-класи та розваги.

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Ярмарок майстрів та крафтових виробників у Хмельницькому парку культури і відпочинку імені Чекмана. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Сувеніри ручної роботи від хмельницьких майстрів на ярмарку в парку культури та відпочинку імені Чекмана користуються популярністю у покупців. Фото: Суспільне Хмельницький

Окрім того, волонтери громадської організації "Захист — об'єднання волонтерів" розгорнули в парку фотозону "Вишиванка" та організували виставки прапорів з подяками від військових та бойових трофеїв.

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Фотозона від громадської організації "Захист — об'єднання волонтерів" на ярмарку в парку культури і відпочинку імені Чекмана. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Виставка прапорів з подяками від військових та бойових трофеїв від громадської організації "Захист — об'єднання волонтерів". Фото: Суспільне Хмельницький

За словами волонтерки Наталії Кошай, у такий спосіб вони збирають кошти на дрон для одного з підрозділів міста.

"Родзинкою локації є те, що кожен військовий предмет можна придбати за донат", — розповіла Наталія Кошай.

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Майстер-класи для дітей організували у Хмельницькому парку культури і відпочинку імені Чекмана. Фото: Суспільне Хмельницький

Також у парку імені Чекмана організована концертна програма за участю місцевих творчих колективів.

На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка розгорнули фотовиставку-знайомство з містами-партнерами обласного центру в боротьбі проти російської агресії "Вони тримають стрій з Хмельницьким!".

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Фотовиставка-знайомство з містами-побратимами Хмельницького біля кінотеатру Шевченка. Фото: Суспільне Хмельницький

Від самого ранку біля кінотеатру волонтери плетуть маскувальні сітки для військових. Зі слів волонтерки Ірини Дяченко, сьогодні до їхньої постійної команди, яка щодня тут плете сітки, доєдналося близько п'ятдесяти новеньких. Це і дорослі, і діти, які прийшли погуляти містом та вирішили долучитися до доброї справи, каже волонтерка.

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Волонтерка Ірина Дяченко, яка майже щодня плете маскувальні сітки у Хмельницькому біля кінотеатру імені Шевченка. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів Ірини Дяченко, за сьогодні планують сплести п'ять-шість великих сіток, які передадуть військовим як подарунок до Дня міста Хмельницького.

"Потреба у сітках дуже велика. Ми маємо багато замовлень від наших військових, навіть уже маємо замовлення на білі сітки, зимові. Матеріалу для плетіння сіток у нас вистачає, не вистачає робочих рук", — каже Ірина Дяченко.

У Хмельницькому відзначають День міста (Фоторепортаж)
Біля кінотеатру Шевченка плетуть маскувальні сітки, які подарують від Хмельницького українським захисникам. Фото: Суспільне Хмельницький

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