Окупанти оприлюднили черговий графік утилізації боєприпасів у Криму

У суботу, 30 вересня, у трьох районах окупованого Криму російські спецслужби проводитимуть чергове знищення вибухонебезпечних предметів, через що може бути гучно.

Про це повідомив окупаційний радник "глави" Криму Олег Крючков у своєму Telegram-каналі.

Так зване "планове знищення боєприпасів" проведуть у таких населених пунктах:

місті Старий Крим Феодосійського району з 11:00 до 13:00;

селищі Біюк-Онлар (стара назва - Октябрське) Курманського району (колишній Красногвардійський район) з 13:00 до 15:00;

селищі Вільне Джанкойського району з 13:00 до 15:00.

Що відомо про останні вибухи в окупованому Криму

У суботу вранці, 30 вересня, в окупованій Євпаторії було чути вибухи біля узбережжя Чорного моря.

25 вересня в окупованому Севастополі була оголошена повітряна тривога. Місцеві жителі чули потужний вибух на південних околицях Джанкою в Криму в районі залізниці та в районі Севастополя.

У ніч на 25 вересня російські засоби ППО нібито збили чотири безпілотники над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над тимчасово окупованим Кримом, повідомляє Міноборони РФ.

23 вересня у Севастополі пролунав потужний вибух. Місцеві жителі чули сигнал повітряної тривоги. Окупанти зазначили, що це була ракетна атака, уламки ракет впали в районі причалу Сухарної балки.

22 вересня у Севастополі пролунало декілька потужних вибухів. Окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

З 7 вересня 2023 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою АР Крим" щодо декомунізації та введення нового районного поділу Криму. Замість 14 районів на півострові утворили 10 нових районів: Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський та Ялтинський.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebo