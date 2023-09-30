В окупованій Євпаторії лунали вибухи

У суботу вранці, 30 вересня, в окупованій Євпаторії було чути вибухи біля узбережжя Чорного моря.

Про це розповів Суспільному Крим місцевий житель.

"Десь о 6:15 у місті було чути вибухи. Сильні вибухи були біля узбережжя. Я чув три вибухи, але тихіші, схоже на ППО", — зазначив він.

Що відомо про останні вибухи в окупованому Криму

25 вересня в окупованому Севастополі була оголошена повітряна тривога. Місцеві жителі чули потужний вибух на південних околицях Джанкою в Криму в районі залізниці та в районі Севастополя.

У ніч на 25 вересня російські засоби ППО нібито збили чотири безпілотники над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над тимчасово окупованим Кримом, повідомляє Міноборони РФ.

23 вересня у Севастополі пролунав потужний вибух. Місцеві жителі чули сигнал повітряної тривоги. Окупанти зазначили, що це була ракетна атака, уламки ракет впали в районі причалу Сухарної балки.

22 вересня у Севастополі пролунало декілька потужних вибухів. Окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook