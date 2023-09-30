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На фронті загинув військовий з Рівненщини Андрій Зінкін
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На фронті загинув військовий з Рівненщини Андрій Зінкін

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На фронті загинув військовий з Рівненщини Андрій Зінкін
Фото: сайт Дубенська міська рада

На війні проти РФ загинув військовий із Дубна на Рівненщині Андрій Зінкін.

Про смерть військового повідомили на сайті Дубенської міської ради.

Дубенчанин Андрій Зінкін 1987 року народження. Він загинув 23 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Новомихайлівка Покровського району Донецької області.

Військовослужбовець був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону.

Прощатимуться із Андрієм Зінкіним 30 вересня об 11:00 на майдані Незалежності.

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