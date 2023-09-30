Часткове припинення роботи уряду в Сполучених Штатах Америки та вибухи у Вінниці і Краматорську. Суспільне зібрало головне, що варто знати на ранок 29 вересня.

1. Часткове припинення роботи уряду в Сполучених Штатах Америки частково пов'язано з допомогою Україні.

Деталі: директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст розповів Суспільному, що шатдаун можливий та є реальним.

"Якщо це дійсно станеться, то це станеться 1 жовтня, є одним з питань, які ускладнюють надання допомоги Україні. Але, зрештою, це не завадить Конгресу та адміністрації ухвалити бюджет, який передбачає допомогу Україні", — сказав Гербст.

Водночас він зазначив, що шатдаун не триватиме багато місяців.

Контекст: шатдаун — це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

2. Вночі пролунали вибухи на Вінничині та Донеччині: є влучання.

Деталі: від півночі вночі на Вінничині кореспонденти Суспільного повідомляли про серію вибухів в області. Згодом Калинівська міська рада повідомила про влучання, а керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив про влучання в об'єкт інфраструктури в області.

Близько 01:30 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в Краматорську на Донеччині.

3. Прем'єр-міністр України Шмигаль заявив про збільшення мінімалки у 2024 році.

Деталі: очільник українського уряду заявив, що у наступному році мінімальна заробітна плата зросте до 8 тисяч гривень.

"У березі 2024 року проведемо ще одну чергову індексацію (пенсій — Ред.), також заплановано збільшення мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень", — сказав Шмигаль.

За його словами, Кабмін "жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій, було проведено дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни".

4. Швейцарія виділила майже $110 млн для гуманітарного розмінування територій України.

Деталі: влада Швейцарії 29 вересня схвалила пакет на 100 млн швейцарських франків (майже 110 млн доларів США) для розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні. Також ці кошти підуть на відновлення країни.

Завдяки цьому додатковому пакету Швейцарія зможе активізувати роботу з розмінування, яку проводить FSD та інші оператори з розмінування, забезпечити необхідним обладнанням та навчанням для українських саперів тощо.

5. Російський президент Путін підписав указ про осінній призов. Це торкнеться й тимчасово окупованих територій України.

Деталі: Президент РФ Путін підписав указ про осінній призов, який відбудеться з жовтня по грудень цього року. Призвати мають 130 тисяч людей. Цей осінній призов буде останнім, у якому верхня планка призовного віку становитиме 27 років. Також це стосується тимчасово окупованих Донецької, Луганської та частини Запорізької і Херсонської областей.

Також Путін підписав закон про так званий «День воз’єднання» Росії з окупованими територіями України, який відтепер святкуватимуть на державному рівні 30 вересня.