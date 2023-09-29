Меморіальну дошку 29-річному загиблому Святославу Додону розмістили у будинку, де він колись жив, у селі Нерушай Татарбунарської громади. Також у рідному селі на його честь перейменували одну з вулиць.

Про таке 29 вересня на сторінці у Facebook ДСНС в Одеській області.

"Сьогодні рятувальники з представниками Татарбунарської міської ради, замінили на кожному будинку вулиці таблички і встановили дошку памʼяті на будинку нашого колеги та друга", — йдеться у повідомленні.

Меморіальна дошка Святославу Додону на будинку у рідному селі Нерушай, Татарбунарська громада, 29 вересня 2023 року. Фото: ДСНС в Одеській області

Працівники ДСНС встановлюють адресну табличку на вулиці, названій на честь загиблого. Фото: ДСНС в Одеській області

Святослав Додон загинув 24 листопада 2022 року у місті Снігурівка на Миколаївщині. Разом з колегою чоловік підірвався на протитанковій міні ТМ-62. Посмертно нагороджений орденом III ступеня "За мужність".

Встановлення адресної таблички на вулиці Святослава Додона. Фото: ДСНС в Одеській області

Працівники ДСНС прийшли до могили загиблого колеги. Фото: ДСНС в Одеській області

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