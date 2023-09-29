НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки
Вторгнення Росії в УкраїнуТОП РЕГІОНІВРегіони

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки
Піротехнік Святослав Додон. Фото: Facebook/ДСНС України в Одеській області

Меморіальну дошку 29-річному загиблому Святославу Додону розмістили у будинку, де він колись жив, у селі Нерушай Татарбунарської громади. Також у рідному селі на його честь перейменували одну з вулиць.

Про таке 29 вересня повідомили на сторінці у Facebook ДСНС в Одеській області.

"Сьогодні рятувальники з представниками Татарбунарської міської ради, замінили на кожному будинку вулиці таблички і встановили дошку памʼяті на будинку нашого колеги та друга", — йдеться у повідомленні.

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки
Меморіальна дошка Святославу Додону на будинку у рідному селі Нерушай, Татарбунарська громада, 29 вересня 2023 року. Фото: ДСНС в Одеській області

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки
Працівники ДСНС встановлюють адресну табличку на вулиці, названій на честь загиблого. Фото: ДСНС в Одеській області

Святослав Додон загинув 24 листопада 2022 року у місті Снігурівка на Миколаївщині. Разом з колегою чоловік підірвався на протитанковій міні ТМ-62. Посмертно нагороджений орденом III ступеня "За мужність".

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки
Встановлення адресної таблички на вулиці Святослава Додона. Фото: ДСНС в Одеській області

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки
Працівники ДСНС прийшли до могили загиблого колеги. Фото: ДСНС в Одеській області

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
На початок