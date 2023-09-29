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В громадах Херсонщини, які підлягають евакуації, проживає близько 1300 дітей — ОВА
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В громадах Херсонщини, які підлягають евакуації, проживає близько 1300 дітей — ОВА

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В громадах Херсонщини, які підлягають евакуації, проживає близько 1300 дітей — ОВА
Херсонщина. Поліцейські евакуювали родини з дітьми з Херсона та Комишан, 25 вересня 2023 року Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Близько 1300 дітей проживають у громадах Херсонщини, які підлягають евакуації через постійні обстріли військ РФ. В 12 населених пунктах немає жодної родини з дітьми, в Береговому та Львовому залишилось по одній дитині.

Про це на брифінгу розповів керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це прохання військового командування і наше прохання на евакуацію, бо в цих населених пунктах немає електрики. Там діти, які мають навчатись, а вони не навчаються. Це порушення прав дитини на навчання їхніми батьками. Якщо влітку таких підстав у нас не було, то з 1 вересня вони є", — каже Прокудін.

За його словами, наразі з родинами з дітьми, які живуть у прибережній, зоні проводиться роз'яснювальна робота: працюють ювенальні поліцейські та місцева влада.

"Примусово, за руки й в машину — ми не можемо цього робити. Нам або лишати батьківських прав доведеться, або діяти іншим шляхом – умовлянням. Просимо виїхати в ніші області. Наших людей можуть прийняти в Одесі, Хмельницькому, Кропивницькому, Чернівцях, Вінниці, Льові, Дніпрі та Черкасах. Умови прийнятні до життя", — говорить Прокудін.

Зі свого боку, за його словами, ОВА забезпечує перевезення родин з дітьми, щомісячну матеріальну та гуманітарну допомогу.

Також керівник ОВА заявив, що у разі посилення обстрілів буде організована евакуація з Херсона та області

"Яким чином вона буде відбуватися, я не знаю — ми не можемо за руки хапати й вивозити. Але буде максимально. Ми й зараз просимо людей переселитися хоча б на деякий час", — сказав Прокудін.

За даними ОВА, кількість жителів Херсона зросла до 75 тисяч. Підрахунки роблять через зв'язок, це кількість абонентів, які перебувають у місті і вдень, і вночі, пояснив Олександр Прокудін. Пів року тому у Херсоні проживало 58 тисяч, додав він.

Раніше голова ОВА повідомив, що в Херсонській обласній військовій адміністрації поки не бачать доцільності відновлення повністю зруйнованих сіл в області. Тим небагатьом жителям, що в них залишились, пропонують переселитись.

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