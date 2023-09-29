Пожежники Олексій Жаборюк та Олександр Вєлєв були серед тих, хто боровся з вогнем на морвокзалі в Одесі після ракетного удару РФ. А ще — їх згадав президент у своєму зверненні та подякував за роботу. Про гасіння пожежі в одному із символів міста та реакцію на слова глави держави рятувальники розповіли кореспондентами Суспільного.

Головний майстер-сержант Олексій Жаборюк та сержант Олександр Вєлєв — працівники ДСНС Одещини. Олексій приєднався до пожежників відразу після служби в армії, Олександр — у 2018 році. Обоє були у складі пожежних команд, які ліквідовували наслідки обстрілу Росією одеського морвокзалу.

"Всю інформацію, яку ми отримуємо по приїзду на пожежу, ми оцінюємо як інформацію, з якою треба справитись. Ми розуміємо, який це ранг пожежі. Ми розуміємо, що нам робити. Всі наші дії вже розписані. Якщо це відкрите полум’я фасаду будівлі, як це було саме в готелі "Одеса", то ми розуміли, які саме засоби нам залучати, які команди очікувати", — пояснює алгоритм Олексій Жаборюк.

Фото: скріншот з відео Сил оборони півдня України

Пожежник Олексій Жаборюк. Фото: ДСНС в Одеській області

Напарника Олексія палаючий фасад 82-метрового готелю на морвокзалі не шокував. Втім після гасіння нахлинули спогади з особистого життя.

"Після прибуття на місце трагедії ми усвідомили весь масштаб пожежі й почали працювати над її ліквідацією. Після ліквідації цієї пожежі десь закралась думка, що я ж на цій набережній робив пропозицію своїй дружині", — поділився Олександр Вєлєв.

Пожежник Олександр Вєлєв. Фото: ДСНС в Одеській області

Олександр Вєлєв після гасіння пожежі. Фото: ДСНС в Одеській області

Рятувальники були приємні вражені тим, що їх на всю країну згадав глава держави. Олексій Жаборюк згадує, як дізнався про це:

"Мені скинули і підписали "подивися, там цікаво". Я подивився і це було неочікувано. Приємно, коли тебе як особистість, і твоє прізвище оголошують і висловлюють подяку в обличчі президента країні, це приємно й неочікувано".

Після повномасштабного вторгнення Росії у пожежників значно додалося завдань. Особливо небезпечна робота на місцях "прильотів", розповів Жаборюк:

"Зараз найбільш небезпечно, це, мабуть, після прильотів, напіврозвалені будівлі, які несуть за собою небезпеку подальшого руйнування, падіння і так далі".

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