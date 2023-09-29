За вісім місяців 2023-го року до обласного та місцевих бюджетів Полтавщини надійшло понад 2 мільярди гривень. Ці гроші із податку на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці. До початку повномасштабного вторгнення, за вісім місяців 2021-го року, таких надходжень було 220 мільйонів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Скільки грошей отримали з ПДФО та спрямували військовим за 8 місяців 2023-го року

Полтавська громада – отримали 376 млн грн, використали 123 млн грн;

Кременчуцька громада – отримали 485 млн грн, використали 246 млн грн;

Горішньоплавнівська громада – отримали 166 млн грн, використали 51 млн грн;

Щербанівська громада – отримали 136 млн грн, використали 21 млн грн;

Миргородська громада – отримали 124 млн грн, використали 40 млн грн;

Терешківська громада – отримали 97 млн грн, використали 5 млн грн;

Глобинська громада – отримали 65 млн грн, використали 14 млн грн;

Решетилівська громада – отримали51 млн грн, використали 7 млн грн;

Пирятинська громада – отримали43 млн грн, використали 2 млн грн;

Лубенська громада – отримали 39 млн грн, використали 10 млн грн;

Ланнівська громада – отримали 18 млн грн, використали – нуль;

Гадяцька громада – отримали 13 млн грн, використали 970 тис. грн.

"Тобто ми бачимо, що найбільші громади не те, що наполовину, у багатьох випадках це на рівні 5-10 % від тих коштів, які мають йти для військових", – розповів Дмитро Лунін.

Тому, за словами Луніна, він підтримує законопроєкт, згідно з яким із бюджетів громад заберуть податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці. Також він додав, що є громади, які спрямували більше грошей на допомогу військовим, ніж отримали з ПДФО.

Опішнянська громада – отримали 28 млн грн, направили 56 млн грн;

Лохвицька громада– отримали 5 млн грн, направили 20 млн грн;

Нехворощанська громада – отримали 0 грн, направили 14 млн грн.

"Мінфін проговорив про те, що коштів має бути не менше, ніж 2021-го року в органах місцевого самоврядування. Ми проаналізували, у нас ризиків таких немає. Але в бюджеті планують закласти 33 мільярди гривень на те, щоб компенсувати тим громадам або бюджетам обласним, які втратять у порівнянні з 2021-м роком. Тобто ресурс буде такий, як до воєнного стану", – сказав Дмитро Лунін.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт №10037 передбачає, що з 1 жовтня 2023-го року до 31 грудня 2024-го уряд пропонує податок із зарплати військовослужбовців та поліцейських спрямувати у спецфонд державного бюджету. Розпоряджатиметься цими грошима Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Ці гроші – на закупівлю спеціальної техніки та обладнання, на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

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