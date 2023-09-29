У Львові безготівкова оплата буде доступна ще на чотирьох маршрутах

З наступного тижня на чотирьох міських маршрутах запрацює безготівкова оплата. З вівторка, 3 жовтня, розрахуватися за проїзд за допомогою телефона чи картки можна буде на маршрутах №11, №58 та №59. А з п’ятниці, 6 жовтня, — і на маршруті №61.
Таке рішення погодили 29 вересня під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.
За словами керівника департаменту міської мобільності Олега Забарила, на початковому етапі контролери штрафувати не будуть. Він також додав, що на кожному з цих чотирьох маршрутів будуть доступні паперові квитки у разі купівлі за готівку.
"Загалом з наступного тижня ми запускаємо і невеликі автобуси, які є в обслуговуванні приватних перевізників а також і 61 маршрут, який є низькопідлоговим, великим автобусом в обслуговуванні нашого комунального підприємства. Загалом в нас буде з наступного тижня вже 10 маршрутів в рамках безготівкової оплати і ми поступово будемо нарощувати обсяги щоб охопити повністю нашу міську транспортну мережу", — каже Олег Забарило.
Також безготівкова оплата діє на маршрутах №1А, 3А, 5А, 10, 39 та 62.
Що відомо про впровадження е-квитка у Львові
- Єдиний електронний квиток — "ЛеоКарт" — охоплюватиме всі види громадського транспорту Львова: це трамвай, тролейбус, автобус та дасть можливість пересадки між цими видами транспорту упродовж 40 хвилин після зафіксованої оплати.
- Увесь львівський громадський транспорт, а це близько 750 маршруток, трамваїв та тролейбусів, уже обладнали валідаторами — це пристрої для зчитування ЛеоКарт.
- У Львові обіцяли запровадити е-квиток на початку 2019 року. Згодом дату впровадження перенесли на 2020 рік, а далі — на 2021.
- У грудні 2020 року, оголосили про збір документів для виготовлення пільгового е-квитка. Тоді документи подали 8 тисяч жителів Львівської громади.
- У квітні у львівських трамваях встановили перші валідатори. Це пристрої для зчитування електронного квитка. Наразі вони працюватимуть у тестовому режимі.
- 13 січня 2022 року у Львові почали перший етап впровадження е-квитка.
- 5 червня почали тестувати безготівкову оплату проїзду на міських маршрутах №1А, 3А та №10. Протягом двох тижнів послугою скористались 8 тисяч пасажирів.