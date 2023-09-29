У Львові безготівкова оплата буде доступна ще на чотирьох маршрутах

З наступного тижня на чотирьох міських маршрутах запрацює безготівкова оплата. З вівторка, 3 жовтня, розрахуватися за проїзд за допомогою телефона чи картки можна буде на маршрутах №11, №58 та №59. А з п’ятниці, 6 жовтня, — і на маршруті №61.

Таке рішення погодили 29 вересня під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.

За словами керівника департаменту міської мобільності Олега Забарила, на початковому етапі контролери штрафувати не будуть. Він також додав, що на кожному з цих чотирьох маршрутів будуть доступні паперові квитки у разі купівлі за готівку.

"Загалом з наступного тижня ми запускаємо і невеликі автобуси, які є в обслуговуванні приватних перевізників а також і 61 маршрут, який є низькопідлоговим, великим автобусом в обслуговуванні нашого комунального підприємства. Загалом в нас буде з наступного тижня вже 10 маршрутів в рамках безготівкової оплати і ми поступово будемо нарощувати обсяги щоб охопити повністю нашу міську транспортну мережу", — каже Олег Забарило.

Також безготівкова оплата діє на маршрутах №1А, 3А, 5А, 10, 39 та 62.

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