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"Допоможуть міжнародні партнери". У селі на Буковині планують збудувати стадіон за понад 16 мільйонів гривень
Регіони

"Допоможуть міжнародні партнери". У селі на Буковині планують збудувати стадіон за понад 16 мільйонів гривень

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&quot;Допоможуть міжнародні партнери&quot;. У селі на Буковині планують збудувати стадіон за понад 16 мільйонів гривень
Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

У селі Магала Чернівецької області планують збудувати стадіон за понад 16 мільйонів гривень. На стадіоні будуть тренуватися діти зі спортивної школи та місцева футбольна команда. Частину грошей на будівництво нададуть міжнародні партнери.

Про це в коментарі Суспільному сказав голова Магальської громади Степан Саінчук.

За його словами, раніше створили проєкт стадіону, його зареєстрували в обласному департаменті регіонального розвитку. Частину грошей на будівництво виділять з бюджету громади, інше — будуть фінансувати міжнародні партнери.

"Нам обіцяють надати допомогу з Румунії. Також у нас в громаді працює консульство Республіки Корея, вони також нам допоможуть", — розповідає Степан Саінчук.

Стадіон збудують у центрі села. Згідно з тендером, на стадіоні будуть бігові доріжки та футбольне поле. Роботи планують завершити до 31 грудня 2024 року.

У Магалі живе приблизно 8 тисяч людей, а загалом у громаді 13-14 тисяч жителів.

"У нас тренується спортивна школа, є тренер, інструктор зі спорту. Зараз тренуються приблизно 80 дітей з 6 до 11 років. Також у нас є велика футбольна команда, яка зайняла перше місце в області, а стадіону немає", — розповідає Степан Саінчук.

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