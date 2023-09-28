На фронті загинули бійці з чотирьох громад Кіровоградщини

На війні з РФ загинули четверо військових з Кропивницького та Новоукраїнського районів Кіровоградської області. Це Сергій Студенікін, Володимир Письмак, Євген Панченко та Юрій Колодєєв.

Навідник Сергій Студенікін з Компаніївської громади Кропивницького району загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання поблизу села Новопрокопівка на Запоріжжі. Боєць народився 14 березня 1982 року у селі Рівне Новоукраїнського району. Разом із сім'єю проживав у селі Виноградівка. У мирному житті працював водієм у місцевій школі. У загиблого залишились дружина та двоє синів. Про дату поховання Сергія Студенікіна повідомлять додатково. Це інформація від голови Компаніївської громади Олександра Маслюкова.

Сергій Студенікін. Фото: Facebook Компаніївської громади

21 вересня на території Запорізької області загинув уродженець села Кам'януватка Новомиргородської громади Новоукраїнського району, старший солдат Володимир Письмак, 1978 року народження. Про це повідомив міський голова Ігор Забажан.

Володимир Письмак. Фото: Facebook Ігоря Забажана

25 вересня на війні загинув солдат із села Чарівне Кетрисанівської громади Кропивницького району Євген Панченко. Боєць народився 21 червня 1998 року в селищі Олександрівка Іллічівського району Одеської області. У 2010 році його сім’я переїхала до села Чарівне. Після закінчення школи здобув професію обліковця у Бобринецькому професійно-технічному училищі №32. У Збройних силах України служив з 2019 по 2020 рік. Закінчивши службу, повернувся до рідного села, доглядав хвору маму. З початком повномасштабного російського вторгнення служив стрільцем-снайпером. Поховають Євгенія Панченка у рідному селі 2 жовтня. Це інформація від голови Кетрисанівської громади Віктора Поліщука.

Євген Панченко. Фото: Facebook Кетрисанівської сільради

Голова Новоукраїнської громади Олександр Корінний написав про загибель на війні з РФ жителя громади Юрія Колодєєва. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.