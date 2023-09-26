Художниця-крапкарка з Рівного Олена Сєргєєва видала свою першу книгу

Художниця-крапкарка Олена Сєргєєва з Рівного видала свою першу книжку крапкової графіки під назвою "Найменший доторк до душі". Жінка крапкує більш як 30 років й за цей час намалювала понад 500 картин.

Про це Олена Сєргєєва розповіла Суспільному.

Зі слів мисткині, картина під назвою “Рідний дім” із книги крапкової графіки — одна з перших, створених після повномасштабного вторгнення.

“Ідея виникла, коли ти відчуваєш, наскільки крихке поняття твого дому, який в будь-який момент може просто зникнути. Скільки людей втратили дім, родину. До речі, ця картина нині живе в Іспанії, у моєї гарної подруги. Вона сама українка, з Нової Каховки. Дуже сильно ранила війна її родину, родина фактично вся розпалась", — розповіла Олена Сєргєєва.

Фото: Суспільне Рівне

Двічі на місяць мисткиня вчить крапкарству дітей і дорослих у студії малюнку "Три крапки", що у приміщенні обласної бібліотеки для молоді. Там художниця виставляє роботи учнів.

"Все одно зачіпають їх такі сюжети й теми, щось же ж відбувається в цих головах, про щось же вони думають. Але найголовніший плюс на цей момент, що принаймні не малюють війну, тому що перші уроки — всі абсолютно малювали Кремль, танки і все інше", — зазначила мисткиня.

Фото: Суспільне Рівне

Олена Сєргєєва займається крапкуванням більш як 30 років й за цей час створила понад пів тисячі картин:

“Це дуже старий жанр, він називається пуантилізм. Я не можу навіть пояснити, чому саме я обрала крапку і почала крапкувати. Я вже навіть придумала таку версію, що крапка обрала мене, тому що насправді пояснити це непросто. І для того, щоб кожного разу не пояснювати всім, я придумала наше українське слово, яке буде зрозуміле, і то — перепитують все одно. Я придумала крапкування“.

Зі слів Олени Сєргєєвої, на кожну картину в середньому витрачає від двох до чотирьох тижнів. Це залежить від розміру й складності роботи.

Фото: Суспільне Рівне

Мисткиня зазначила, що крапкує виключно чорним кольором.

“Є багато хто з людей, які говорять: «Я бачу навіть тут колір!». Тобто емоції передано настільки, що людина не помічає, що це графіка.

Зі слів Олени Сєргєєвої, зараз намагається більше крапкувати про Україну. У книзі зібрала чотири десятки робіт, серед яких "Воїн світла у променях перемоги". Половину прибутку від реалізації книг крапкарка планує передати на ЗСУ.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook