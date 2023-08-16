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Вбивство військового в Києві: прокуратура оскаржить рішення про можливу заставу для підозрюваних
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Вбивство військового в Києві: прокуратура оскаржить рішення про можливу заставу для підозрюваних

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Прокуратура оскаржить рішення про заставу для підозрюваних у вбивстві добровольця Свободи
Фігуранти справи про вбивство у Києві військового. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура оскаржить пом'якшення запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві військового, добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини. За рішенням суду, двоє з трьох обвинувачених отримали можливість вийти з СІЗО під заставу.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Там зазначили, що 14 серпня Голосіївський райсуд Києва продовжив запобіжний захід трьом чоловікам, яких звинувачують в умисному вбивстві 34-річного військовослужбовця Олексія Щербини, що сталося у жовтні 2022 року.

За рішенням суду, обвинувачені перебуватимуть під вартою до 12 жовтня 2023 року. Водночас щодо двох фігурантів суд визначив альтернативу утримання в СІЗО у вигляді застави в сумі 805 200 грн для кожного.

Мова про підсудних, яким інкримінують статтю про хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Сторона звинувачення з цим рішенням не згодна, вказуючи на те, що злочин був скоєний із застосуванням насильства і суд мав право не призначати застави. Прокуратура оскаржить рішення в апеляційній інстанції.

Щодо третього фігуранта — його суд залишив під вартою без альтернативи застави, оскільки затриманому висунуті звинувачення за іншою статтею — умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів.

Що відомо про вбивство військового, добровольця "Свободи" Олексія Щербини

21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва виник конфлікт на дорозі між водіями і пасажирами двох авто. За кермом автомобіля "Хюндай" був доброволець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина. Під час сварки за першочерговість проїзду його побили водій і пасажири "Лексуса". Після цього один з нападників вистрілив у військового і разом з товаришами втік. Потерпілий від отриманих травм помер. Підозрюваних у вбивстві затримала поліція.

Дії водія "Лексуса" кваліфікували за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. За це загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Іншим двом обвинуваченим інкримінують ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Покарання за це — від 3 до 7 років за ґратами.

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