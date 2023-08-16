На Тернопільщині в останню дорогу провели воїна Тараса Міщука

На Тернопільщині у селі Петриків попрощались із 38-річним захисником України Тарасом Міщуком. Чоловік був кулеметником відділення морської піхоти. У квітні він отримав повістку, в червні пройшов навчання.

Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Про це розповіла начальниця пресслужби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська.

Церква святого Пророка Іллі. Фото: Суспільне Тернопіль

Чин похорону провели у церкві святого Пророка Іллі. Тут зібрались рідні та друзі загиблого.

Похорон в церкві. Фото: Суспільне Тернопіль

Над домовиною розкрили синьо-жовтий прапор.

Похорон військового. Фото: Суспільне Тернопіль

Заступник начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Святослав Трущак вручив прапор та берет морської піхоти мамі загиблого воїна.

"Прийміть цей прапор, як символ держави, якій мужньо служив Ваш син".

Прапор та берет морської піхоти передали мамі Тараса. Фото: Суспільне Тернопіль

Спогадами про загиблого військового поділився його колега Василь Ожга. Він також воює.

"Любили після роботи поїхати десь відпочити на риболовлю, на природу. Він завжди був душею компанії, веселий. З ним не було сумно ніколи. Друзі повідомили, що він загинув. Сумно, велика втрата для нас, для друзів, що не має такого хлопця".

Василь Ожга. Фото: Суспільне Тернопіль

Вчителька Іванна Майка розповідає, що з дитинства Тарас Міщук займався футболом, грав на любительських матчах.

"Вони грали футбол з другими селами та клубами футбольними. Надзвичайно людяний, хороша людина. Багато людей прийшло попрощатись з ним. Подякувати йому за його службу, подякувати за те, що ми сьогодні можемо стояти Він хотів іти. Йому казали, що Тарасе, подумай. Він сказав, що повинен іти. І пішов віддати своє життя за нас, щоб ми жили в мирі і спокої".

Іванна Майка. Фото: Суспільне Тернопіль

У Тараса Міщука залишилась мама та сестра.

Похорон воїна Тараса Міщука. Фото: Суспільне Тернопіль

Авторка: Наталія Бончук