"Дрон-розвідник" ліцеїста природничо-математичного ліцею та випускника Центру освітніх інновацій з Івано-Франківська Юрія Тумира почав працювати на фронті. Про це повідомила на Facebook-сторінці заступниця міського голови Вікторія Дротянко.

"Залізна пташка" для ЗСУ, створена руками й знаннями випускника Центру освітніх інновацій Юрія Тумира та викладача Олександра Аронця, вже полетіла виконувати бойові завдання. Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети. Вбудована комп'ютерна система дозволяє помічати вибухові пристрої, визначати їхній розмір і тип, вказувати координати", — пише Дротянко.

Ідея створити дрон у Юрія Тумира виникла тоді, коли російські війська почали відступати з Київщини, проте залишали після себе вибухонебезпечні предмети. Над квадрокоптером працювала команда з трьох учнів природничо-математичного ліцею та студента Фахового коледжу електронних приладів. Зібрав цю команду під час занять у Центрі освітніх інновацій керівник гуртка науково-технічної творчості Олександр Аронець. Винахід презентували на IV всеукраїнському STEАM-фестивалі.

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