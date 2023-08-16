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У Херсоні поліція затримала чоловіка, який їздив по місту з наліпками прапора та герба РФ на авто
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У Херсоні поліція затримала чоловіка, який їздив по місту з наліпками прапора та герба РФ на авто

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Наліпка з прапором РФ на бампері авто
Херсон, наліпка на бампері авто з прапором РФ. Фото: поліція Херсонської області/Facebook

Поліція затримала чоловіка, який їздив по Херсону з наліпками прапора та герба Росії на авто.

Про це повідомляється на сторінці правоохоронців у Facebook.

Як повідомили в поліції, затриманий — 73-річний житель Тягинки Бериславського району.

"Вказаний автомобіль "ЗАЗ-Ланос" патрульні зупинили на одній з вулиць Херсона. На бампері автівки вони виявили наклеєні прапор та герб РФ з надписом "ХерсонЪ", — йдеться у повідомленні.

Затриманий пояснив такі дії тим, що пошкодив бампер і таким чином, начебто, закрив подряпини на машині.

Правоохоронці вилучили наліпки, чоловіка доправили до відділку поліції для перевірки та попередили про кримінальну відповідальність у разі продовження дій, які шкодять державній безпеці України.

Раніше прокуратура оголосила підозру у колабораціонізмі жінці, яка очолила так звану "дільнично-виборчу комісію" та організовувала псевдореферендум у Бериславському районі.

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