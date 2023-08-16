Прокуратура заочно оголосила підозру у колабораційній діяльності жительці Бериславського району Херсонської області.

Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у вересні 2022 року підозрювана очолила так звану "дільнично-виборчу комісію" та організовувала псевдореферендум у Бериславському районі.

Вона формувала списки виборців, займалась облаштуванням "дільниці" та організовувала голосування за межами приміщень. Так званим "членам виборчої комісії" виплачувала по 40 тисяч рублів, йдеться в повідомленні.

Також підозрювана особисто ходила по домівках та агітувала за псевдоголосування, повідомила прокуратура.

Раніше в СБУ повідомили, що в Херсоні затримали чоловіка, який під час окупації міста "очолив" юридичний відділ Укрпошти та оформив передачу матеріальної бази захопленого окупаційною владою підприємства на їх користь.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber