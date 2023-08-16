НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Прокуратура підозрює в організації та проведенні псевдореферендуму жительку Херсонської області
КолабораціонізмПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуОКУПАЦІЯРегіони

Прокуратура підозрює в організації та проведенні псевдореферендуму жительку Херсонської області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Псевдореферендум на Херсонщині
"Виїзна дільниця" псевдореферендуму на ринку Херсона, 23 вересня 2022 р. Фото: скрін відео росЗМІ.

Прокуратура заочно оголосила підозру у колабораційній діяльності жительці Бериславського району Херсонської області.

Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у вересні 2022 року підозрювана очолила так звану "дільнично-виборчу комісію" та організовувала псевдореферендум у Бериславському районі.

Вона формувала списки виборців, займалась облаштуванням "дільниці" та організовувала голосування за межами приміщень. Так званим "членам виборчої комісії" виплачувала по 40 тисяч рублів, йдеться в повідомленні.

Також підозрювана особисто ходила по домівках та агітувала за псевдоголосування, повідомила прокуратура.

Раніше в СБУ повідомили, що в Херсоні затримали чоловіка, який під час окупації міста "очолив" юридичний відділ Укрпошти та оформив передачу матеріальної бази захопленого окупаційною владою підприємства на їх користь.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Затримали для подальших перевірок: на в’їзді до Києва зупинили двох любителів &quot;руського міра&quot;
Затримали для подальших перевірок: на в’їзді до Києва зупинили двох любителів "руського міра"
На три роки за ґратами засудили &quot;директорку школи&quot; на Купʼянщині, яка планувала навчання за стандартами РФ
На три роки за ґратами засудили "директорку школи" на Купʼянщині, яка планувала навчання за стандартами РФ
На Київщині затримали колаборанта
Хотів вступити до лав десантників ЗСУ, щоб "зливати" їхні позиції росіянам: на Київщині затримали колаборанта
Називала українців свинями: львів'янку підозрюють у підтримці РФ
Називала українців свинями: львів'янку підозрюють у підтримці РФ
На початок