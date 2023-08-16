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У Хмельницькому судитимуть дитячу лікарку, яку звинувачують у привласненні ліків
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У Хмельницькому судитимуть дитячу лікарку, яку звинувачують у привласненні ліків

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У Хмельницькому судитимуть дитячу лікарку, яку звинувачують у привласненні ліків
Лікарку звинувачують і привласненні ліків лікарні на суму триста тисяч гривень. . Фото: Ілюстративне/Суспільне.

У Хмельницькому прокурори направили до суду справу щодо 50-річної лікарки однієї з лікарень міста, яку звинувачують за трьома статтями Ст. 191, ч.4. — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, — караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років .Ст. 362, ч. 1,3 — несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно або за попередньою змовою, або якщо вони заподіяли значну шкоду, — караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.Ст. 366, ч.1 — підроблення офіційних документів — караються штрафом від 34 до 68 тисяч гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.кримінального кодексу України. Жінку підозрюють у підробці документів, привласненні ліків та внесенні неправдивих відомостей до автоматизованої системи "MEDICS".

Про це повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За інформацією прокурорів, упродовж 2021–2022 років лікарка призначала ліки хворим дітям, які перебували на стаціонарному лікуванні, у завищених дозуваннях, надлишок — забирала собі. Як наслідок, інформують в прокуратурі, лікарка привласнила ліки, які належали лікарні, на загальну суму близько 300 тисяч гривень.

Окрім цього, йдеться у повідомленні прокуратури, слідчі встановили, що лікарка вносила неправдиві відомості до автоматизованої системи МІС "MEDICS" про перебування на стаціонарному лікуванні у відділенні хворих, які у лікарні не перебували та будь-яких медичних послуг не отримували.

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