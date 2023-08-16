У Хмельницькому судитимуть дитячу лікарку, яку звинувачують у привласненні ліків

У Хмельницькому прокурори направили до суду справу щодо 50-річної лікарки однієї з лікарень міста, яку звинувачують за трьома статтями кримінального кодексу України. Жінку підозрюють у підробці документів, привласненні ліків та внесенні неправдивих відомостей до автоматизованої системи "MEDICS".

Про це повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За інформацією прокурорів, упродовж 2021–2022 років лікарка призначала ліки хворим дітям, які перебували на стаціонарному лікуванні, у завищених дозуваннях, надлишок — забирала собі. Як наслідок, інформують в прокуратурі, лікарка привласнила ліки, які належали лікарні, на загальну суму близько 300 тисяч гривень.

Окрім цього, йдеться у повідомленні прокуратури, слідчі встановили, що лікарка вносила неправдиві відомості до автоматизованої системи МІС "MEDICS" про перебування на стаціонарному лікуванні у відділенні хворих, які у лікарні не перебували та будь-яких медичних послуг не отримували.

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