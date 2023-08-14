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Продавав ухилянтам довідки про інвалідність: на Хмельниччині затримали посадовця військкомату
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Продавав ухилянтам довідки про інвалідність: на Хмельниччині затримали посадовця військкомату

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Продавав ухилянтам довідки про інвалідність: на Хмельниччині затримали посадовця військкомату
Працівники СБУ затримують посадовця Хмельницького військкомату під час отримання ним грошей. Фото: управління СБУ в Хмельницькій області.

На Хмельниччині працівники СБУ затримали посадовця Хмельницького військкомату, якого викрили на корупції. Чоловіка підозрюють у продажі ухилянтам від військової служби фіктивних довідок про інвалідність.

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України у Хмельницькій області.

За інформацією СБУ, за 4,5 тисяч доларів США затриманий посадовець "гарантував" потенційним призовникам своє сприяння в ухиленні від військової служби.

"Посадовець військкомату для цього "допомагав" своїм клієнтам оформити групу інвалідності за фіктивним діагнозом і отримати відповідну фальшиву довідку. На підставі підробки чоловіки могли "ухилитися" від призову і планували безперешкодно виїхати за кордон",— йдеться в повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ, інформують у відомстві, задокументували факти злочинної діяльності посадовця і затримали його "на гарячому" під час передачі йому хабаря за фіктивне оформлення ухилянту ІІ-ї групи інвалідності.

"На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за зловживання впливомСтаття 369-2 Зловживання впливом, частина 3 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 214 тисяч гривень застави. Також посадовця відсторонено від посади а також відсторонено від посади. Підозрюваному загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна", — повідомляють в управлінні СБУ області.

Наразі триває розслідування кримінального провадження для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми". Насамперед, інформують у СБУ, перевіряється інформація щодо можливої причетності до корупції з боку керівництва військкомату.

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