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“Враховані всі спортивні складові”: у Сумах відкрили пам’ятний знак олімпійському легкоатлету Володимиру Голубничому
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“Враховані всі спортивні складові”: у Сумах відкрили пам’ятний знак олімпійському легкоатлету Володимиру Голубничому

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“Враховані всі спортивні складові”: у Сумах відкрили пам’ятний знак олімпійському легкоатлету Володимиру Голубничому
Пам'ятний знак Володимиру Голубничому у Сумах. Фото: Суспільне Суми

16 серпня, у другу річницю смерті легкоатлета Володимира Голубничого, у Сумах на його могилі відкрили пам’ятний знак. Робоча група з рідних, спортсменів та тренерів узгоджувала весь проєкт.

Два роки тому – 16 серпня 2021 року, на 86 році життя помер український легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби, автор двох світових рекордів із ходьби на 20 км Володимир Голубничий. На могилі атлета відкрили надгробний пам’ятний знак. Над проєктом знаку працювала творча група.

"Перші кроки, перші начерки робив Микола Биков, мій син, будучи ще студентом коледжу. Саму робочу документацію ми завершували з Олександрою Івченко (архітекторка з Херсону). Саму роботу виконувала бригада, якою керував Віталій Волков",— розповів Володимир Биков

Робоча група з родичів, спортсменів та тренерів узгоджувала весь проєкт, розповідає перший віцепрезидент обласної федерації легкої атлетики Віталій Корж.

"Враховані усі спортивні складові. І родина задоволена. Вона також була у робочій групі. Це не відбулось за один, два, три рази. Це були постійні зустрічі. Але взагалі, як спортсмену, мені подобається. Там враховані усі елементи, які вказують, що це велика людина — легенда легкої атлетики", — сказав Віталій Корж.

Нині у Сумах в Олімпійському музеї зберігається скульптура Володимира Степановича Голубничого. За словами головного архітектора області її планують встановити біля відремонтованого стадіону «Авангард».

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