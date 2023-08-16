Мінфін: Виплати військовим зросли до 77 мільярдів на місяць

У період із січня по липень 2023 року видатки загального фонду державного бюджету становили 1,64 трильйона гривень. Найбільшою статтею (40,8%) була оплата праці з нарахуваннями — на неї витратили 669,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

При цьому, як вказали у відомстві, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 мільярда гривень. У липні всього на оплату праці спрямували 100,5 мільярда гривень, з яких для бійців — 76,9 мільярда гривень.

Другою найбільшою статтею є оплата використання товарів і послуг (24,8% від загального обсягу видатків) — на неї спрямували 406,3 мільярда гривень, зокрема 65,3 мільярда гривень у липні. Більша частина цієї суми йде на ЗСУ:

276,9 мільярда гривень витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пального, харчування тощо.

Ще 78,6 мільярда гривень перераховано Національною службою здоров'я на програму держгарантій медобслуговування населення.

Третьою за обсягом статтею було соціальне забезпечення (пенсії, стипендії тощо) — 304,6 мільярда гривень. З них 159 мільярдів гривень спрямували на трансферт Пенсійному фонду для забезпечення виплати пенсій, 105,5 мільярда гривень — для виплати Мінсоцполітики на соціальний захист і підтримку населення.

Також серед найбільших статей — трансферти місцевим бюджетам (5,6% всіх видатків, або 92,3 мільярда гривень) та обслуговування державного боргу (7,8% видатків, або 128,1 мільярда гривень).

Доплати військовослужбовцям

8 березня 2022 року Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає додаткову винагороду військовим. Згідно з нею, додаткові 30 тисяч гривень на місяць отримують бійці Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

З 1 лютого 2023 року порядок виплат премій військовим було змінено. За новим порядком, виплати залежать від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових чи спеціальних завдань. Анонсовані зміни торкнулися службовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій

Зокрема бойові виплати у 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує завдання на передовій, сім'ям полонених і зниклих безвісти, а 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.

10 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8312 з відповідною поправкою, яка повернула військовим доплату в розмірі 30 тисяч гривень.

Тим часом голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

11 квітня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення ВРУ від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану. Ця постанова блокує підписання спікером документа, ухваленого 10 квітня.

2 травня керівники Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, НГУ та головнокомандувач ЗСУ звернулися до Ради з проханням відкласти розгляд проєкту постанови, яка пропонує скасувати ухвалений 10 квітня документ із поправкою, що повернула військовим доплату в розмірі 30 тисяч гривень.

Парламент 30 травня ухвалив за основу законопроєкт про збільшення відпусток військовим та збільшення грошових винагород військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим. 28 червня ВРУ схвалила у другому читанні та в цілому відповідний законопроєкт.